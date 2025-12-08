Secho elogia la primera parte de un Compos que mereció "irse con un resultado mejor" al descanso

La SD Compostela venció al Arosa en un partido de vital importancia para las aspiraciones picheleiras. El cuadro blanquiazul reafirma su liderato gracias a un solitario gol de Jorge Maceira, con el que aventajan ya por seis puntos al cuadro arlequinado, segundo clasificado.

El entrenador picheleiro, Secho Martínez valoró positivamente el resultado: «Hoy me permito estar contento. Más allá de que tenemos que seguir analizando». El técnico sonense se mostró muy satisfecho con la imagen de los suyos «ante un buen equipo» en una primera mitad de la que «deberían haberse ido con un resultado mucho mejor», aunque en la segunda «no estuvimos todo lo bien que nos gustaría».

Ante la falta de autoridad por parte de la esedé con el resultado a favor, Secho admitió que «trabajaremos para intentar conseguirla, pero yo creo que cada partido que ganemos nos va a costar muchísimo. Si vamos ganando partidos y acercándonos al objetivo, podemos darnos por satisfechos».

El atacante Charly se cayó finalmente de la convocatoria debido a unas molestias físicas que le imposibilitaron ejercitarse de forma óptima durante toda la semana. «De los cuatro entrenamientos que hicimos, (Charly) tuvo que retirarse en uno de ellos. Le hicimos una prueba, parecía que no era mucho, pero ese mismo lunes tuvo que volver a parar. Este sábado por la mañana tuvo una molestia y consideramos que no deberíamos correr riesgos», manifestó el técnico.

A falta de media hora, Secho decidió introducir al canterano Marco Baña en busca de controlar más la posesión del balón: «Con Baña y Goris lo que buscaba era más control y darle oxígeno al equipo, aunque en ese momento de partido al equipo le cuesta».

Finalmente, sobre Maceira, autor del gol de la victoria, el técnico destacó que «él esté enchufado es importante para nosotros. Lo que tiene que buscar él es ser más regular».