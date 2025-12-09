El Compostela Esgrima destaca en el Ranking Gallego con cinco medallas

El Compostela Esgrima disputó el pasado sábado el Ránking Gallego, organizado por el club 100Tolos, en el IES Menéndez Pidal de A Coruña. La entidad santiaguesa firmó una actuación magnífica, brindando a su expresidente Alberto Rodríguez, recientemente fallecido, cinco medallas —una de oro, otra de plata y tres de bronce—.

Con brazaletes negros y tras un minuto de silencio en honor al Alberto, la competición arrancó su actividad con turno para la categoría Absoluta. Especialmente productiva para el Compos fue el cuadro femenino, donde obtuvieron tres medallas. Natalia Díez consiguió la plata tras caer por un punto (14-15) ante la viguesa Nena Cano.

Minuto de silencio en honor a Alberto Rodríguez. / Cedida

En semis, la espadista de Ames venció a su compañera Araceli Bugallo (14-15), que logró el bronce, al igual que su también compañera Elia Requeijo, todavía en edad cadete.

El único oro picheleiro llegó en la categoría cadete masculino, donde Ramón Rey dominó después de superar a Pablo Vázquez (Coruña) en semifinales y a Lois Longueira (100Tolos) en el duelo final. En cadete femenino, Carolina Mourelle consiguió el último metal para los compostelanos. Un bronce que llegó tras la derrota de la picheleira en semifinales frente a Vera Pereiro, del 100Tolos.

En total, el Compostela Esgrima presentó una expedición formada por 18 espadistas inscritos. Además de las medallas obtenidas, el club santiagués registró grandes resultados, destacando el sexto puesto de Ana Hehy González (Absoluto femenino), de la escuela de Silleda, y el octavo lugar de Mateo Rodríguez (Absoluto masculino). Magnífico rendimiento el brindado por los esgrimistas del Compos en honor a Alberto Rodríguez.