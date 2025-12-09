El duelo entre Obradoiro y Zamora tendrá descuentos para universitarios

El partido de la jornada 12 de Primera FEB que enfrentará al Monbus Obradoiro contra el Caja Rural CB Zamora en el Multiusos Fontes do Sar (16 de diciembre a las 20 horas), el club lanza precios especiales para toda la comunidad universitaria de la USC.

El encuentro cuenta con una promoción exclusiva para universitarios. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas. La promoción incluye tres modalidades, limitadas y sujetas al orden de adquisición: primeras 100 entradas gratuitas; las entradas de la 101 a la 200 a 3 euros cada una; y entradas de la 201 a la 300, 5 euros cada una, siempre condicionado al aforo disponible.

Todas las localidades estarán situadas en la Tribuna 2. Para beneficiarse de estas condiciones, el código que se empleará para adquirir las entradas ya está activo en la web del Obradoiro y es el siguiente: USC12256.

Con esta iniciativa, el Obradoiro reafirma su compromiso de acercar el baloncesto profesional a la comunidad universitaria y fomentar la participación de los aficionados en el vibrante ambiente del Fontes do Sar. Además, el Zamora está siendo una de las revelaciones de la competición y, sin lugar a dudas, ofrecerá un choque igualado y muy interesante de la Primera FEB.