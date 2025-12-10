La ‘esedé’ lanza el Club de Negocios Compostela junto a su nueva camiseta

La SD Compostela presentó esta tarde en la nueva oficina de Empresas del BancoSantander el Club de Negocios Compostela, una nueva plataforma que busca reunir a las empresas asociadas al club, fortaleciendo la comunidad empresarial y creando sinergías entre ellas.

Según la propia entidad picheleira, el Club de Negocios Compostela nace «como un lugar de encuentro, en el que las compañías vinculadas al proyecto del Compos puedan encontrar relaciones de valor, acceder a experiencias exclusivas y formar parte de una red que conecte talento, iniciativas y arraigo local».

Una plataforma empresarial de la que formarán parte empresas comprometidas con el progreso y la cooperación, todas ellas relacionadas con la SD Compostela. Una iniciativa promovida por el conjunto santiagués con el objetivo de cohesionar los esfuerzos financieros de su ecosistema empresarial y mediático.

Camiseta solidaria

El primer evento del Club de Negocios de Compostela también sirvió como presentación de la nueva camiseta de la SD Compostela. Un pieza deportiva que el club blanquiazul vestirá antes de los partidos durante el calentamiento.

Esta equipación prepartido es de carácter solidario en favor de Stop Leucemia y cuenta con la colaboración de Cotón e Casal. Se trata de una camiseta pre match solidaria que la esedé estrená en el calentamiento del partido contra la UD Somozas, en el próximo encuentro del equipo en San Lázaro. La camiseta estará a la venta al público en la tienda oficial del club a partir del 20 de diciembre.

Tendrá un precio de 55 € y con su compra, además de colaborar con esta causa, cada persona se llevará de regalo una caja de Suspiros del Apóstol, valorada en ocho euros.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña ‘Regala Ciencia’, de la Fundación Stop Leucemia: Además de Casal e Cotón y Stop Leucemia, también colaboran en esta iniciativa solidaria Fútbol Emotion y el patrocinador principal del equipo Santiago en VIVO.