El Compos no quiere ser un simple invitado en la fiesta del Montañeros en Elviña

El Compostela dio un gran paso en la última jornada con su triunfo ante el Arosa, que ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria. Los santiagueses lograron despegarse de sus más inmediatos perseguidores y se sitúan con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Vilagarcía, diferencia que se amplía a siete puntos con respecto a Céltiga y Somozas, a ocho para el Rácing Villalbés y a nueve sobre el próximo rival, el Atlético Coruña Montañeros.

El líder destacado de la categoría y gran favorito para conseguir el ascenso de forma directa visitará el campo de Elviña el sábado, a las cuatro de la tarde, con entradas a diez euros, para disputar un encuentro muy emotivo para el conjunto local ya que vuelve una década después a la que fue su casa en la mejor época del club. Y el calendario quiso que lo hiciera a lo grande, ante un Compostela que no conoce la derrota y que en esta ocasión no quiere ser un simple invitado a la fiesta de regreso a un campo con grandes recuerdos para la afición local.

Pese a todo, el equipo de Secho no se puede fiar de un contrincante que intenta dominar al rival a través de la pelota. El Montañeros lleva un mes sin perder con triunfos muy solventes en A Estrada (0-1) y ante sus aficionados frente el Somozas (1-0) y empates en A Lomba con el Arosa (1-1) y en Viveiro (1-1). Además, y por primera vez en esta temporada, consiguió blindar su portería sin encajar gol durante dos partidos consecutivos. Es cierto que los coruñeses hasta la fecha ofrecieron mejores prestaciones como visitantes pero hay que tener en cuenta que a partir de ahora se verán beneficiados por el terreno de juego de Elviña que es más propicio para el juego que despliegan y hasta el propio entrenador, Jairo Arias, cree que el cambio les puede ayudar.

Tendrán trabajo los compostelanistas para derribar la barrera defensiva del Montañeros. Los 23 goles materializados en solo trece partidos hablan bien del acierto de los jugadores blanquiazules. Solo el Arosa lo supera, con 24 goles, y el Céltiga, con 22, se le aproxima, ya que en esa tabla goleadora los siguientes son el Arteixo, con 18 tantos, el Alondras, con 17, y Momntañeros, Boiro y Lugo B con 16 cada uno.

De los 23 tantos del equipo de Secho, 16 se materializaron en la primera parte destacando que casi la mitad, siete de ellos, los consiguió el equipo en los primeros quince minutos de partido, mientras que los siete restantes llegaron en la segunda mitad siendo solo dos de ellos en los últimos minutos.

La calidad goleadora del equipo contrasta con la estadística sobre los goles encajados. Once fueron las veces que los rivales batieron la meta blanquiazul. Ofrecen un mejor rendimiento defensivo el Somozas y el Racing Villalbés, con ocho, y el Estradense, Cambados y Boiro, con nueve.

El Montañeros es el primer escollo de un duro final de primera vuelta para la esedé, que una vez solventado su partido con el Montañeros se tendrá que ver las caras en San Lázaro con el Somozas, que es cuarto, en la jornada de las vísperas del sorteo de la Lotería de Navidad, para comenzar el año 2026 en el campo de un Estradense que al perder este domingo pasó del quinto puesto al noveno. Son algunos de los equipos que se muestran más fuertes y ante los que el Compostela debe dar un golpe en la mesa para demostrar que la figura de favorito no es un mero formalismo. Y ya el último partido de la primera vuelta será el 18 de enero en Santiago frente a un Viveiro muy lejano en la clasificación ya que ocupa la decimotercera posición.