La Alameda recibe 150 nuevos robles de Luis Penido

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Xesús Domínguez, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y miembros de la corporación, a la vez que el Luis Penido Team, encabezado por el propio campeón europeo, iniciaron este sábado la plantación de 150 robles en la Alameda, un acto que forma parte del compromiso del compostelano para para paliar la huella de carbono que deja la competeción de rally. En el acto también participaron José Ramón de la Fuente (PP), Marta Abal (PSOE) y Gonzalo Muíños (no adscrito).

Así, tras la foto institucional en el Paseo dos Leóns del emblemático espacio de la capital gallega con el vehículo de Penido, se celebró el acto simbólico de inicio de esta plantación en la que el equipo Luis Penido y el Concello se alían para mejorar la calidad ambiental y compensar la actividad automovilística.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la plantación de un roble por parte de Concha y Aniceto, que ya celebran 60 años de casados y que llegaron desde Lugo para participar en esta iniciativa acompañando a su hijo, amigo de Luis Penido.

Recientemente, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y miembros de la corporación municipal recibieron en el Pazo de Raxoi al piloto tras ganar el Campeonato de Europa del grupo 5 del FIA European Hillclimb Championship, acompañado también del director deportivo del Luis Penido Rally Team, Daniel Blanco.

El Concello de Santiago apoya la competición al más alto nivel del Luis Penido Team. «Falar de Luis Penido é falar de deporte, de automobilismo e falar de promoción da nosa cidade, polo tanto, é falar de poñer Santiago no mapa internacional», manifiesta la concejala de Deportes, Pilar Lueiro.