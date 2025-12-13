Fútbol
El Campus de Nadal Nuria Rábano abre plazas en Ames
La talentosa futbolista local, que actualmente juega en Estados Unidos, realizará esta actividad del 26 al 30 de diciembre en Milladoiro
El Concello de Ames, a través de la Concejalía de Deportes, colabora en la organización del Campus de Nadal Nuria Rábano, que se va a celebrar los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Serán cinco días de entrenamientos y convivencia que se van a desarrollar en las instalaciones deportivas de Milladoiro.
Esta actividad, que está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 16 años, se realizará de 9.00 a 14.00 horas. Se impartirán más de 16 horas de entrenamientos y habrá una hora diaria de multideporte. Las sesiones de técnica serán impartidas por Nuria Rábano. Las inscripciones pueden realizarse en la página web kobensport.com/inscripcion-campus/.
El precio para los participantes del Milladoiro SD es de 60 euros, mientras que para otros chicos y chicas la cuota de inscripción es de 80 euros. Las familias que inscriban a más de un hijo o hija tendrán un descuento del 5 por ciento en el segundo miembro. Las inscripciones ya están abiertas.
Un talento local
Nuria Rábano (Ames, 15 de junio de 1999) es una futbolista profesional española que juega como lateral izquierdo. Inició su carrera en 2015 con el Atlético Arousana y pasó por el Deportivo de La Coruña (2016-2020), donde contribuyó al histórico ascenso a Primera División en 2019. Posteriormente, jugó en la Real Sociedad (2020-2022), el FC Barcelona (2022-2023) —donde formó parte del equipo que ganó la UEFA Women’s Champions League y un triplete— y el VfL Wolfsburgo (2023-2025), con el que levantó la Copa de Alemania en 2024.
En enero de 2025, fichó por el Utah Royals de la National Women’s Soccer League (NWSL) estadounidense, reforzando un plantel con varias jugadoras españolas. Con la selección española, debutó en la absoluta en 2022, ganó el Europeo Sub-19 en 2017 y fue subcampeona del Mundial Sub-20 en 2018.
