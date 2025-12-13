Messi desata el caos en la India: avalanchas, vandalismos y le lanzaron sillas

Lionel Messi cerró el año con el título de la MLS en Miami. Un logro que parecía improbable para el club antes de su llegada, pero que se ha transformado en una realidad tras la aparición de Leo. Una vez finalizada la temporada, Leo Messi ha seguido con sus compromisos. Esta vez, le tocaba viajar a la India para encara la gira "GOAT Tour", una vuelta al mundo junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez por territorios asiáticos.

En su llegada a la India, a la ciudad de Calcuta, Messi desató el caos. Llegó con un Gulfstream 5, un jet privado de largo alcance, propiedad de la empresa Surjet. Alejandro Calian, amigo de De Paul, también fue parte de la comitiva. Les recibió una multitud en el aeropuerto de Calcuta, compuesta por aficionados indios y por trabajadores.

Un recibimiento masivo

Messi, quien anteriormente había inaugurado virtualmente su estatua de 70 pies, partió hacia Hyderabad poco después, acudió al estadio de Sant Lake para hacer el acto publicitario. Rodeado por un grueso cordón de políticos, dignatarios y seguridad, Messi logró solo un breve saludo y una vuelta de honor parcial antes de ser sacado del campo en medio de temores por la seguridad.

Y es que se desató el caos. Los aficionados empezaron a lanzar sillas, botellas y a romper las vallas publicitarias. "Toda la gente que ven aquí ama el fútbol. Todos queríamos ver a Messi, pero fue una estafa total. Queremos que nos devuelvan el dinero. La gestión fue pésima. Es un día negro para Calcuta. Calcuta es conocida por el fútbol, y nos encanta el fútbol, nos encanta Argentina, pero esta experiencia es una auténtica estafa. “Los ministros estaban allí con sus hijos, y el resto de la gente no podía ver nada... Estamos muy dolidos”, dijo un aficionado muy indignado.

La visita de Messi no fue como se esperaba. A pesar del cariño que le mostró la gente, los aficionados quisieron verle más. Un despliegue total, que incluía una estatua, recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición 7 contra 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi.

Leo ya conocía el territorio

No era la primera vez que Messi pisaba la India: ya había estado en 2011 con la Selección Argentina, cuando disputó un amistoso frente a Venezuela. La Pulga fue recibido bajo la euforia y el aclamo de toda una multitud, que gritaron y corearon múltiples veces su nombre.

Durante la gira, Leo recorrerá tres ciudades más: Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.