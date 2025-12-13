Victoria de oro del Compostela en un duelo intenso frente al Montañeros

La SD Compostela continúa demostrando por qué lidera con autoridad el Grupo 1 de la Tercera División RFEF. Los de Secho se impusieron por 0-1 en su visita al Atlético Montañeros, en un encuentro marcado por la intensidad, el control gradual del juego visitante y un golazo de Samu que decidió el choque en la primera mitad. Con este resultado, el Compostela mantiene su imbatibilidad, sumando 30 puntos en 14 jornadas y consolidando el liderato de la categoría.

El partido arrancó con un Montañeros muy activo, consciente de la necesidad de frenar al líder en su feudo y decidido a imponer su ritmo. Los locales generaron las primeras ocasiones claras, con rápidas transiciones y desbordes por las bandas, que pusieron a prueba a la defensa compostelana. La efectividad no estuvo del lado de los anfitriones, y pese a sus llegadas, no lograron abrir el marcador. Incluso dispusieron de 7 saques de esquina en la primera mitad, reflejo de su insistencia en buscar el gol a balón parado.

El Compostela, por su parte, tardó en entrar en el partido. Durante los primeros minutos, los visitantes apenas lograban acercarse al área rival, limitándose a tímidos intentos a través de Maceira y Armental. Sin embargo, en el minuto 17 se produjo la primera ocasión clara para el líder: un remate de volea de Maceira se marchó por encima del larguero, dejando entrever la intención de los compostelanos de hacerse con el control del encuentro.

A partir de ese momento, el cuadro picheleiro comenzó a imponer un juego más organizado, buscando el pase vertical y la circulación rápida para desarmar la defensa local. La intensidad del partido se tradujo también en acciones disciplinarias. En el minuto 20, Armental vio la primera tarjeta amarilla del encuentro, mientras que el entrenador visitante, Secho, recibió una amonestación en el minuto 27. Poco después, en el 34, Parapar también fue amonestado en un choque defensivo que reflejaba la dureza del Montañeros, decidido a no ceder ante el líder.

El momento clave de la primera mitad llegó en el minuto 32, cuando Samu adelantó al Compostela con un auténtico golazo, su segundo de la temporada, tras una jugada que evidenció la paciencia y la claridad de ideas del equipo de la capital gallega.

Con el 0-1, el Compostela terminó de asentarse en el partido, equilibrando la posesión y controlando los espacios ante un Montañeros que seguía intentando generar peligro, sin éxito. Así, el primer tiempo concluyó con un Compostela ganando 0-1, con sensación de superioridad en los últimos minutos y la idea clara de mantener la ventaja en la segunda mitad.

Tras la reanudación, el partido se mantuvo muy abierto, aunque con el Compostela con mayor dominio territorial. En el minuto 55, Parapar tuvo una clara ocasión de aumentar la ventaja: quedó en un uno contra uno con el portero, pero no logró superarlo, dejando escapar una oportunidad que podría haber cerrado el partido de forma temprana.

Para reforzar la defensa y mantener el resultado, el técnico compostelano realizó varios cambios estratégicos. Primero entraron Aarón y Goris por Quico y Armental, buscando un equilibrio en el mediocampo y mayor solidez en la retaguardia. Más tarde, en el minuto 80, se produjeron nuevas sustituciones: Carlos López y J. Cañizares reemplazaron a Parapr y Maceira, con el objetivo de resistir los últimos intentos de los locales y proteger la ventaja.

El Montañeros intentó presionar y generar ocasiones, pero sus esfuerzos se encontraron con una defensa santiaguesa bien organizada y un Álex Cobo seguro bajo palos. La intensidad del encuentro se mantuvo hasta el final en un choque que evidenciaba la determinación del equipo local por empatar. Sin embargo, el Compostela se mostró sólido y paciente, controlando los últimos minutos y administrando la ventaja lograda en la primera mitad.

Al final, La SD Compostela se llevó los tres puntos por 0-1, sumando una victoria que refuerza su liderazgo y mantiene su condición de invicto. El equipo compostelano mostró paciencia, solidez defensiva y eficacia ofensiva cuando más lo necesitaba, destacando la actuación de Samu, que volvió a aparecer en momentos decisivos. Por su parte, el Montañeros se marcha con la sensación de haber competido bien, generando ocasiones y presionando, pero sin encontrar la manera de superar a un líder sólido y efectivo.

Hay que resaltar que el entrenador de porteros, César Caamaño, fue expulsado en el minuto 90 del encuentro mientras los colegiados señalaban el tiempo de descuento.