El Barça se sobrepone a las bajas para sumar la sexta victoria consecutiva

El Barça sumó este domingo ante el BAXI Manresa su sexta victoria consecutiva. El talante del equipo ha cambiado con Xavi Pascual y en el Nou Congost se detectó una prueba concluyente. El equipo se sobrepuso a todos los inconvenientes y no desfalleció hasta sumar un nuevo triunfo, el más amplio con el nuevo entrenador (62-89).

El Barça acudió sin Tornike Shengelia, lesionado en el pubis, ni Joel Parra, sentado de paisano por la fractura de nariz que le provocó Sasha Vezenkov en el duelo con el Olympiacos el viernes. Esas dos ausencias propiciaron el debut de Miles Norris, que aún no se había estrenado en la ACB. Era el descartado habitual por el exceso de fichas de extracomunitarios, pero las ausencias en la pintura le llevaron de la grada al quinteto inicial. Norris desplazó a Myles Cale a su antigua condición de mirón y Norris, que jugó incluso de cinco, selló la máxima ventaja del primer tiempo (25-39) con un triple, el quinto hasta entonces de los azulgranas.

Vesely también cae

La situación de carestía, descontadas por antiguas las bajas de Núñez y Laprovittola, llevó al técnico a reclutar a Sayon Keita y Daniel González para que restaran segundos a los demás ante el durísimo duelo que afrontó. El Manresa, que trata de huir de la quema, exige siempre a su rival intensidad y esfuerzo físico en el Nou Congost.

Y el Barça, este Barça, respondió al reto de bajar al barro tras bailar con el Olympiacos. Se sobrepuso además, a la temprana baja de Jan Vesely, con un esguince en el tobillo izquierdo, y a las tres personales de Punter en el segundo cuarto. Se marchó el pistolero con 8 puntos y compensó esa pérdida Darío Brizuela con 11, que acabó doblando al final (22).

Los cinco puntos de desventaja que auguraban una tortura dominical (15-10) para los barceloneses se transformaron pronto en el 21-28 y en el 37-50 a mitad de partido. Willy Hernangómez se desplegó como en sus mejores tardes (12 puntos y 8 rebotes) cuando se cocía la victoria.

Alcanzó el Manresa la cota de los 10 puntos de desventaja mediado el tercer cuarto (52-62) que le invitaba a ilusionarse, pero le cayó otro arreón azulgrana que (52-71) que le invitaba a deprimirse, primero, y a rendirse poco después (54-78) al comenzar el último parcial, con una cota máxima de 30 puntos (59-39) que demostró la actitud que ha renovado Pascual.