LaLiga
La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y Ansotegi le sustituirá hasta el parón de Navidades
EFE
San Sebastián
La Real Sociedad ha hecho oficial este domingo el cese de Sergio Francisco, y Jon Ansotegi, hasta ahora entrenador del filial, se hará cargo del primer equipo hasta el parón de Navidades.
Los malos resultados del equipo realista, además de un fútbol pobre, han hecho que el hasta ahora máximo dirigente del plantel realista sea despedido tras cosechar el viernes la tercera derrota consecutiva, ante el Girona (1-2). La Real cerrará la jornada 16 a un solo punto del descenso.
Jon Ansotegi, que el sábado logró una gran victoria en Riazor con la Real B (0-3), se hará cargo del primer equipo en forma de interino hasta el parón de Navidades, es decir, dirigirá los partidos ante el Eldense y el Levante.
