Epi no se fía de un Zamora con muchas fortalezas

El Monbus Obradoiro recibe este martes, a partir de las 20.00 horas, en el pabellón de Sar, a un peligroso Caja Rural Zamora. El técnico del conjunto santiagués podrá contar con todo su plantel. Diego Epifanio confirma que «hemos podido entrenar con normalidad estos días en una semana atípica. Venimos de las ventanas FIBA, en las que descansaron la mayoría de los jugadores, luego jugamos contra Fuenlabrada, nos ha tocado descansar este fin de semana y ahora doble jornada de martes y domingo. El trabajo ha sido bueno, han participado todos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muchos días seguidos y creo que la actitud del grupo ha sido muy buena».

Los santiagueses no jugaron este fin de semana pero sí lo hicieron sus rivales, con resultados sorprendentes como las derrotas de Alicante ante el Oviedo (88-89) o del Palencia frente al Gipuzcoa (64-76). Epi no se extraña. «Cualquiera que siga la Primera FEB sabe que esta Liga es así, que evidentemente hay una estructura económica en los equipos que marca un poco cuales son las exigencias o cuales son los retos o los objetivos de cada uno de los equipos pero la competición es muy exigente. Todos los equipos entrenan, compiten, preparan los partidos muy bien y que hay que estar siempre al 100%. Y en ese 100 % no solo va el trabajo de la semana y la calidad de los jugadores, sino va también el momento de energía, el momento de confianza. Hay que gestionar muchas cosas y se demuestra que esta liga es muy competitiva y es muy chula de seguir», dijo este lunes en rueda de prensa.

Es cierto que este martes el rival es el Zamora y que el domingo todavía hay que desplazarse a Mallorca para medirse al Palmer Basket, pero la afición santiaguesa ya tiene en mente ese 28 de diciembre en el que el Leyma Coruña visita Sar. Sin embargo, el entrenador del Obra no piensa tan allá. «Somos todos muy conscientes de que nuestra única preocupación desde que acabó el partido con el Fuenlabrada es el Zamora. Estamos muy centrados, creo que es un equipo que juega muy bien, que Saulo y su staff preparan muy bien los partidos y no nos tiene que distraer nada, nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo y poner el foco en el siguiente partido. Y el siguiente partido es el de Zamora. Entonces nosotros como equipo tenemos puesto todo el foco y toda la atención en Zamora. Evidentemente el club tendrá que seguir haciendo sus cosas y preparar el siguiente partido en casa y seguro que será como todos los partidos en Sar, pero creo que ahora nuestro objetivo y nuestra mentalidad está puesta en Zamora porque sabemos que nos va a exigir mucho porque es un equipo que está muy bien trabajado, que está en playoff y que está jugando muy bien».

Epi avisa de la dificultad de este Zamora analizando sus fortalezas. «Es un equipo que tiene mucha velocidad, es el segundo en porcentaje de tiro de tres de la competición con un 40%, que intenta castigar siempre los primeros segundos y luego creo que prepara muy bien los partidos. Ellos saben a lo que quieren jugar con cada rival, saben dónde están los puntos débiles o los puntos atacables de los rivales y ponen el foco muy bien. Y esas transiciones muy rápidas que hacen, sus grandes corren mucho y creo que defensivamente es un equipo que es muy peligroso. Aparte, que como equipo están jugando muy bien».

El técnico del Obra repasó también las distintas posiciones de su rival: «No sabemos si podrá jugar o no Roberts, pero es un jugador que no está en las estadísticas porque solo ha podido jugar tres partidos y en las estadísticas entran los resultados de cinco partidos, pero sería el máximo anotador de la liga porque hizo 22 puntos de media en los tres partidos en los que estuvo. Creo que es un equipo muy peligroso, con dos bases que generan mucho, que hacen jugar al equipo muy bien, que tienen capacidad de anotar de distinta manera los dos, tanto Naspler como Peris, pero sobre todo Peris está jugando a un grandísimo nivel ofensivo, está metiendo 14 puntos. Creo que ha cogido un poco el testigo de Roberts en la anotación. Y luego está Rogers, un jugador que en determinados momentos juega mucho para él y le están sacando mucho rendimiento, aparte de que creo que sus 3 son muy de la competición, sea de juego sin balón, de rebote ofensivo, de capacidad de uno contra uno y creo que a eso le está sacando mucho mucho jugo. Y después tienen unos 4 de distintas características en el sentido de que Omar Lo está siendo muy agresivo, muy físico, les está dando muchas cosas y luego tienen dos 5 grandes".

"Evidentemente Paukste -continuó- con su fortaleza física y sus centímetros, y Van Zeregen, que es un jugador que conoce la liga, que les está dando mucha energía en la defensa del pick&roll y que son dos 5 que tienen capacidad de ayudar al equipo a anotar, aunque defienden de diferente manera cuando está el uno o el otro en el campo, sobre todo en sus situaciones de pick&roll, pero creo que son dos jugadores que ayudan mucho en el tema físico, en el tema de taponar, en el tema del rebote. Es un equipo muy completo aunque pueda tener una baja muy importante por unas molestias físicas que parece que no sabemos si va jugar. El último día tampoco pudo jugar, estaba allí cambiado pero no le ví ni hacer la rueda, pero tenemos que estar preparados por si viene porque es un jugador diferencial sobre todo en el tema de anotación y de robos de balón en lo que estaba siendo de los más destacados de la competición hasta que se lesionó».

En cuanto a los errores a corregir, Diego Epifanio afirma que «el acierto a veces va y viene, puedes hacerlo todo muy bien y no tener acierto, pero sobre todo debemos poner mucho foco en el tema de las pérdidas. Creo que somos un equipo que cuando llega a tirar a canasta, tenemos opciones de ir bien al rebote ofensivo, tenemos opciones de hacer un buen balance defensivo. Cuando perdemos balones es donde más estamos sufriendo y creo que durante muchos momentos de la temporada el equipo lo ha hecho muy bien, pero en los tramos esos en los que a lo mejor acumulamos más pérdidas de las que nos gustaría estamos sufriendo más y creo que ahí es donde más foco estamos poniendo también».