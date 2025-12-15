Éxito del noiés Adrián Salanova, que ganó la plata europea sub21 en Kosovo

El taekwondo gallego volvió a brillar en el panorama internacional gracias a la actuación de Adrián Salanova (-68, Maniotas), que se proclamó subcampeón de Europa Sub21 en el Campeonato celebrado en Kosovo, tras firmar una competición memorable. El noiés mejoró su resultado de 2023, cuando había logrado la medalla de bronce.

El oro se le escapó en el último segundo del tercer asalto de la final, en un combate muy ajustado en el que Adrián estaba por delante en el marcador. La derrota por 2-1 ante el turco Bugra Cosgungonul no empaña, ni mucho menos, el espectacular rendimiento del gallego a lo largo de todo el torneo, en el que mostró solidez, madurez competitiva y un altísimo nivel técnico.

Su camino para alcanzar la final se puede calificar de impecable. Salanova fue superando cada combate con autoridad. En primera ronda superó por 2-0 al italiano Christian Santinelli; en segunda ronda logró el triunfo en dos asaltos ante el danés Kody Atiadevey; en cuartos de final superó por 2-0 al turco Eren Ozdemir; en semifinales se impuso por 2-1 al polaco Mateusz Chrzanowski y en la gran final, el noiés Adrián Salanova cayó por un ajustado 2-1 frente al representante turco Bugra Cosgungonul, en un combate decidido en el último instante y que confirma el enorme nivel del taekwondista gallego.

A esta plata, hay que sumarle el oro alcanzado por Sergio Troitiño (-87, Mat´s) hace un par de días, en un torneo excepcional para el taekwondo gallego, ya que contó con ocho representantes en este Europeo ya que a los dos medallistas se sumaron Carla Sesar (-57 kg, Natural Sport), Helena García (-73 kg, Dobok), Elisa Fernández (-53kg, Garrapucho), Javi Otero (-54 kg, Natural Sport), Adrián Davila (-54 kg, Kae Sport) e Iago Mallo (-80 kg, Tao). La expedición gallega se completó con la presencia de los técnicos Raúl Bouzas y BelénAsensio, que forman parte del equipo nacional, y de Carlos Manzano, que viajó como entrenador de su deportista, Adrián Davila.