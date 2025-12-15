Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario y dónde ver los partidos de Copa del Rey de Celta, Dépor y Ourense CF esta semana

Tres equipos gallegos aspiran a avanzar a los octavos de final en la competición del ‘KO’

Un árbitro observa en la pantalla del VAR una acción polémica durante un partido

Un árbitro observa en la pantalla del VAR una acción polémica durante un partido / Efe

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tres equipos gallegos (Real Club Celta de Vigo, Real Club Deportivo de La Coruña y Ourense CF) aspiran esta semana a pasar a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol.

Los primeros en intentarlo serán los pupilos de Antonio Hidalgo, y es que los blanquiazules reciben este martes (19.00 horas) —tras mucho tiempo— en Riazor a un primera, el RCD Mallorca. Lo hacen tras sufrir dos duras derrotas consecutivas en casa —ante el CD Castellón y el filial de la Real Sociedad en liga—, pero confían en volver —con ayuda de los suyos— a la senda del triunfo en la competición del KO con un partido que se podrá ver en Movistar+.

También se encomiendan a la victoria los de Claudio Giráldez, quienes esperan mantener la buena dinámica lejos de Balaídos. Los celestes visitarán este miércoles el Carlos Belmonte para medirse ante el Albacete Balompié a partir de las 19.00 horas. El encuentro se podrá seguir por Movistar+, que también ofrecerá este jueves a las 19.00 horas el partido que Ourense CF y Athletic Club disputarán en O Couto en una nueva tarde-noche de fútbol en el que el equipo de la cidade das burgas buscará nuevamente —tras eliminar a Oviedo y Girona— la épica ante un primera división.

