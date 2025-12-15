Horario y dónde ver los partidos de Copa del Rey de Celta, Dépor y Ourense CF esta semana

Tres equipos gallegos (Real Club Celta de Vigo, Real Club Deportivo de La Coruña y Ourense CF) aspiran esta semana a pasar a los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol.

Los primeros en intentarlo serán los pupilos de Antonio Hidalgo, y es que los blanquiazules reciben este martes (19.00 horas) —tras mucho tiempo— en Riazor a un primera, el RCD Mallorca. Lo hacen tras sufrir dos duras derrotas consecutivas en casa —ante el CD Castellón y el filial de la Real Sociedad en liga—, pero confían en volver —con ayuda de los suyos— a la senda del triunfo en la competición del KO con un partido que se podrá ver en Movistar+.

También se encomiendan a la victoria los de Claudio Giráldez, quienes esperan mantener la buena dinámica lejos de Balaídos. Los celestes visitarán este miércoles el Carlos Belmonte para medirse ante el Albacete Balompié a partir de las 19.00 horas. El encuentro se podrá seguir por Movistar+, que también ofrecerá este jueves a las 19.00 horas el partido que Ourense CF y Athletic Club disputarán en O Couto en una nueva tarde-noche de fútbol en el que el equipo de la cidade das burgas buscará nuevamente —tras eliminar a Oviedo y Girona— la épica ante un primera división.