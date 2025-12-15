El Obradoiro se olvida del descanso y afronta una semana con doble cita

Finaliza la semana de descanso del Monbus Obradoiro para entrar en una nueva fase de exigencia máxima. El equipo dirigido por Diego Epifanio se prepara para recibir este mismo martes, a partir de las 20.00 horas, al Caja Rural CB Zamora y visitar el domingo, a las 18.00 horas, al colista de la categoría, el Palmer Basket Mallorca Palma.

Así, Diego Epifanio ha disfrutado de tiempo suficiente para preparar el primero de estos duelos y pulir a su equipo en cuestiones generales para preparar su camino para asaltar el liderato. Esta semana de doble encuentro precede a la fecha marcada en rojo para el baloncesto gallego: el derbi en Sar ante el Leyma Coruña, líder de la Primera FEB.

El Obra quiere llegar fuerte al choque con los herculinos, en lo moral, en resultados y en su juego. Eso sí, en el camino no debe estar pensando en A Coruña y todos los focos deben de estar puestos en Zamora y, acto seguido, en el Palmer Basket.

La realidad es que el conjunto compostelano llegó del parón de las ventanas FIBA apalizando al Flexicar Fuenlabra (97-69), pero sin dejar buen sabor de boca. Le costó a los picheleiros arrancar ante un equipo que acudió con pocos jugadores del primer equipo y sin opciones. Los compostelanos pudieron romper antes el choque de haber ofrecido su mejor versión, por lo que este segundo parón habrá servido para mentalizarse de que, para ganar, hay que hacer las cosas mejor.

Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro. | Antonio Hérnandez

Zamora será un test idóneo para lucir capacidades ante un rival exigente que está siendo uno de los equipos que más ha sorprendido en este inicio de la competición. De hecho, fueron capaces de meterle el miedo en el cuerpo al Leyma Coruña este sábado, remontando tras el descanso para ponerse a un punto tras el tercer cuarto, aunque hasta ahí les duró el empuje ante el líder.

En ese encuentro ante los herculinos, el líder de esta Primera FEB arrancó mandando en Zamora. Sin su mejor versión anotadora, los de Carles Marco vivieron de una defensa que dejó a los locales en 12 puntos para ellos superarlos con 17. En el segundo cuarto, ambos equipos sumarían más dianas para irse al descanso con un 32-40 con el que muchos esperaban que el Leyma saliese a romper el encuentro.

Pero sucedió todo lo contrario. El Zamora siguió creciendo en anotación y logró reducir el acierto coruñés de nuevo para cerrar el tercer periodo con igualdad máxima (55-56). Último cuarto por el triunfo y la resistencia local murió ahí. El Leyma volvió a marcar su ritmo de líder, dejando en 14 puntos a los locales y anotando 25 para ganar 69-81.

Pese a la derrota, el Zamora ha vuelto a demostrar que es capaz de competirle a cualquiera y reaparecer en los encuentros. El Obradoiro no tendrá lugar ni para las relajaciones ni las dudas, obligado a demostrar que es uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso con un ejemplo de equipo sólido en los dos lados de la pista.

Ese será el reto inmediato, sobre el que Epi dará las claves este lunes, en el que ofrecerá la rueda de prensa previa en la que valorará al contrincante, su trabajo en la semana y la disponibilidad de sus jugadores en el retorno a la competición.

Por otro lado, cabe resaltar que los compostelanos pueden respirar un poco con respecto a la presión de los que vienen por detrás, ya que el tropiezo del Súper Agropal Palencia en su feudo (64-76) ante el Inveready Gipuzkoa pone a los castellanos con dos derrotas más que los de la capital gallega. El HLA Alicante también cayó por la mínima con el Alimerka Oviedo (88-89), sumando un partido perdido más que los picheleiros. Mientras, el Estudiantes iguala a los compostelanos en victorias aunque los madrileños tras su victoria de esta jornada ante el Tizona Burgos (102-85) cuenta con un partido más.

El único equipo perseguidor que ha dejado una incógnita en esta jornada ha sido el Club Ourense Baloncesto. Viajó a Fuenlabrada con diez jugadores, de los cuales ocho sufrieron una intoxicación alimenticia que obligó a suspender el choque desde la Federación Española de Baloncesto.