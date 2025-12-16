El Arteal hizo trizas los esquemas del invicto Olot

El Arteal Santiago volvió a dar la campanada y derrotó al líder invicto de la liga por un contundente 4-0, en partido celebrado en San Lázaro en la tarde del viernes después de remontar en la jornada anterior ante el todopoderoso Cajasur Priego para empatar. Por parte del equipo santiagués jugaron el brasileño nacionalizado italiano Humberto Manhani, el hispanoportugués Enio Mendes y el argentino Gastón Alto, y en las filas de Olot Capdevila Permar, lo hacían Rafael de las Heras, campeón de España, y los internacionales Miguel Pantoja y Arnau Pons.

El primer punto lo disputaban Gastón y Pantoja, que llegaba a Santiago con siete victorias y sin conocer la derrota. Comenzaba muy bien Gastón, marcando a su rival en el revés y no dejándolo jugar con la derecha, con ello ganaba con facilidad por 11/2, en el segundo set repetía su sistema de juego y se imponía por 11/8. En el tercer parcial las cosas estaban muy igualadas, Pantoja llegó a disponer de bola de set, pero Gastón lo superaba en el desempate por 12/10.

Enio Mendes y Arnau Pons disputaban el segundo punto. Comenzaban de manera muy igualada, ambos tuvieron bola set y finalmente el catalán ganaba por 14/16. Enio salía más centrado en el siguiente set y tomaba el mando del partido, empezaba a dominar a su rival y vencía por 11/9, los dos siguientes sets fue un auténtico recital de juego por parte del jugador del Arteal que se imponía en los dos por 11/4 y 11/4.

Las cosas se ponían muy de cara para los compostelanos, con 2-0 en el marcador. Humberto Manhani se enfrentaba a De las Heras. Comenzaba bien el jugador del Arteal, que ganaba el primer set por 11/7, perdía el segundo por 10/12, pero de nuevo tomaba la iniciativa en el juego y ganaba los dos siguientes por 11/6 y 11/7.

Enio Mendes disputaba el cuarto partido. Su rival era Miguel Pantoja. El jugador del conjunto compostelano tenía la oportunidad de cerrar el encuentro y el partido comenzaba muy igualado, pero Pantoja ganaba el primer set por 9/11, en el segundo Enio se adelantaba en el marcador por 5/1 pero poco a poco el del Olot remontaba y finalmente Mendes ganaba en el desempate por 13/11. Con ese resultado, la confianza del hispanoportugués era total, presionaba a su rival en el tercer parcial y ganaba con mucha comodidad 11/3, en el cuarto Enio mantenía su nivel de juego y pese a un tiempo muerto solicitado por Pantoja, no lograba mejorar y Enio ganaba por 11/7. El resultado final no dejaba lugar a dudas. El Arteal venció por 4-0 a un Olot que marchaba invicto en la competición.

Nueva cita sin tiempo para disfrutar

Este fin de semana, había doble jornada y, después de la gran victoria ante el Olot, el Arteal se desplazaba a Pontevedra para enfrentarse al Monteporreiro. Los compostelanos no podían contar con Enio Mendes en este partido y era sustituido por el cubano Jorge Campos, al que acompañaban Humberto y el jugador del equipo de división de honor Abiodun Lawal.

Jorge Campos disputaba el primer partido frente a Miguel Vilchez, actual campeón de España. El jugador del Arteal demostró que se encuentra en un buen momento de juego y vencía por 0-3 (5/11, 11/13,6/11).

El argentino Nicolás Galvano se enfrentaba a Lawal y se mostraba superior para ganar por 3-0 (11/6,11/8,11/2).

El hispano argentino Martín Bentancor y Humberto Manhani se enfrentaban en el tercer partido. No comenzaba bien el del Arteal y perdía el primer set por 11/6, en el segundo el juego de Martin de nuevo superaba de forma clara al brasileño y lograba adelantarse hasta el 8/1, justo cuando comenzaba una reacción de Humberto que resultó demasiado tardía y perdía por 11/8. En el tercero Humberto mejoraba su juego y vencía por 8/11, pero en el cuarto parcial nuevamente Martín se adelantaba por 4/1, lo que obligaba a un tiempo muerto a Humberto, pero no surtía efecto y perdía por 11/6.

En el cuarto partido Jorge Campos saltaba de nuevo a la cancha y se enfrentaba a Galvano. Comenzaba muy dubitativo el cubano y esto permitía una clara victoria de Galvano por 11/3. Después de pasar por el banquillo, el juego del hombre del Arteal cambiaba totalmente y pasaba a dominar a su rival, logrando la victoria en los tres siguientes sets por 5/11,7/11,7/11, poniendo el 2-2 en el marcador general del partido.

Vilchez y Humberto se jugaban el quinto punto. El del Arteal comenzaba muy bien y ganaba el primer set por 6/11, pero en el segundo cedía la iniciativa a su rival por 11/3, nuevamente en el tercero Humberto se adelantaba en el marcador, hasta el 5/9, pero ahí bajaba el ritmo y permitía una gran remontada de Vilchez que lo superaba por 11/9. Pese a la derrota, Humberto mejoraba su juego y ganaba el cuarto set por 6/11; todo se iba a decidir en un quinto set, en el que Vilchez jugaba mejor y vencía por 11/7.

El último punto enfrentaba a Martín Betancort y Lawal. El jugador del Arteal luchó, pero Martín demostró que es un jugador de Superdivisión y venció por 3-0 (11/8,11/6,11/3) para situar el 4-2 definitivo en el marcador.

Después de esta doble jornada el Arteal se sitúa cuarto en la clasificación, perdiendo una oportunidad de oro para empatar en el segundo puesto con el Olot.

El próximo partido de los compostelanos, será ya el próximo año, el día 9 de enero, recibiendo en San Lázaro al conjunto del Alicante, que es el quinto clasificado.