Figuras de primer nivel acuden al campus del Rítmica Compostela

El Campus de Navidad del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela se presenta este año como una edición excepcional, reuniendo a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional. Las protagonistas principales serán Ana María Pelaz y Marta Bobo, acompañadas además por cuatro gimnastas masculinos campeones de España: Iván Gutiérrez, Ismael Navaza, Cosme González y Hugo Vázquez, quienes impartirán sesiones específicas a lo largo de los cuatro días de actividad. A ello se suma la participación especial de Xandre Sierra, reconocido profesional con experiencia en gimnasia acrobática y artes circenses.

Ana María Pelaz se incorpora al campus con un papel especialmente destacado: además de su trayectoria como exgimnasta olímpica –participó con la selección española en Pekín 2008–, es actualmente coentrenadora del conjunto sénior de la selección española de gimnasia rítmica. Tras su retirada como deportista en 2009, Ana María dedicó su carrera a la formación y al entrenamiento de conjuntos de élite: dirigió al equipo júnior nacional desde 2014 y desde septiembre de 2020 comparte la dirección técnica del conjunto sénior.

Bajo su codirección la selección ha conseguido relevantes éxitos internacionales –incluyendo oros en pruebas de la Copa del Mundo (clasificación general, cinco cintas y ejercicio mixto)– y ha sido reconocido en el ámbito nacional por la calidad de su trabajo técnico y artístico. Su presencia en el campus aporta la visión de quien hoy prepara y dirige a las gimnastas españolas que compiten al máximo nivel mundial, ofreciendo a los participantes una oportunidad única de aprender métodos de entrenamiento, planificación y detalles técnicos de élite.

Marta Bobo Arce, nacida en Ourense, es otra de las grandes protagonistas de esta edición. Figura emblemática de la gimnasia rítmica española, participó en los Juegos de Los Ángeles 1984, logrando una clasificación dentro del top-10 y siendo la primera mujer gallega en participar en unos Juegos Olímpicos.

Marta Bobo y su hija Candela Martínez Bobo. / Cedida

A nivel nacional, Marta Bobo fue campeona de España en 1979 (segunda categoría) y campeona absoluta en 1981 y 1983, además de recibir el Premio Reina Sofía en 1984 por sus méritos deportivos. Tras su retirada, ha continuado vinculada al deporte como juez internacional, formadora y docente en el INEF Galicia, impartiendo la asignatura de expresión corporal y danza. Su presencia en el campus permitirá a las participantes aprender directamente de una de las grandes maestras de la rítmica española. Marta estará acompañada de su hija Candela Martínez Bobo actualmente gimnasta de primera categoría nacional que ayudará durante las sesiones del campus.

Además, uno de los días del campus contará con la participación especial de Xandre Sierra, profesional con amplia experiencia en gimnasia acrobática, danza acrobática y artes circenses. Xandre formó parte de la selección española de acrobática, se graduó con honores en danza acrobática y circense y actualmente se encuentra de gira con una compañía de circo contemporáneo. Su presencia permitirá a las gimnastas explorar elementos acrobáticos, mejorar la fuerza, coordinación y técnica aérea, y recibir un enfoque innovador y creativo que combina gimnasia y artes escénicas.

El papel de los gimnastas masculinos será fundamental en esta edición. Iván Gutiérrez, Ismael Navaza, Cosme González y Hugo Vázquez, todos campeones de España, impartirán sesiones centradas en fuerza, coordinación, técnica corporal y elementos acrobáticos propios de la gimnasia masculina. Su experiencia competitiva y sus logros recientes, como el oro de Iván en categoría cadete y el tercer puesto de Hugo en categoría juvenil en el Campeonato de España, aportarán una perspectiva diferente a las participantes, enriqueciendo la preparación física y técnica de las gimnastas con ejercicios adaptados de alto nivel.

Los cuatro gimnastas masculinos campeones de España: Hugo Vázquez y Cosme González (arriba), Ismael Navaza e Iván Gutiérrez (abajo). / Cedida

María Cañabate, directora deportiva del club y organizadora del campus, subraya la importancia de contar con estas figuras de primer nivel: «La presencia de Ana María, Marta, los gimnastas masculinos y Xandre Sierra eleva enormemente el valor formativo y motivacional del campus. Ana María simboliza la excelencia técnica y la disciplina del máximo nivel internacional, siendo hoy quien prepara y dirige al conjunto sénior de la selección española; Marta aporta la experiencia histórica, la sensibilidad artística y la pasión de quienes han construido los cimientos de la rítmica en España; los chicos –Iván, Ismael, Cosme y Hugo– traen su fuerza, técnica acrobática y experiencia competitiva para mostrar a las gimnastas cómo combinar potencia, coordinación y seguridad en elementos complejos; y Xandre introduce una perspectiva innovadora, creativa y escénica, combinando acrobacia y danza para enriquecer la preparación de todas las participantes. Para nuestros gimnastas es una combinación perfecta de bagaje, técnica y estímulo, que garantiza un aprendizaje excepcional y motivador».

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela refuerza así su compromiso con la formación de calidad, acercando a sus gimnastas referentes de primer nivel y profesionales con trayectorias consolidadas. Esta edición promete un impacto formativo, técnico y motivacional sin precedentes. El campus se celebrará en el colegio Manuel Peleteiro los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre, en horario de 9.00 a 14.30. El plazo de inscripción continúa abierto.