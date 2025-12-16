El meteórico ascenso de las gemelas Paniagua: de la Pedestre al Mundial

Debris y Demeku Paniagua (2008) viajarán con la selección española para disputar el Mundial de Campo a través que se celebrará en Tallahassee (Estados Unidos) el próximo 10 de enero de 2026. Las gemelas han sido convocadas con la categoría sub 20 después de participar en el Europeo de Lagoa (Portugal), conseguir medallas internacionales en sub 18 y monopolizar la disciplina escolar de la Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025.

En la prueba santiaguesa, Debris se hizo con el primer puesto con un gran tiempo de 26:16, superando a su hermana en el sprint final a tan solo 100 metros de la línea de meta para repetir el título cosechado en 2024. «Ahora vamos a prepararnos para quedar entre las seis primeras de la próxima prueba de Cross que vamos a competir. Si conseguimos quedar entre esas posiciones iremos a correr a Estados Unidos», comentaron las Paniagua nada más terminar la Pedestre. Dicho y hecho.

Debris y Demeku Paniagua, durante la Carreira Popular Pedestre de Santiago 2025. / ECG

Tanto para ellas como para el atletismo español el año 2026 comienza con el compromiso más madrugador de su historia con el Campeonato del Mundo de Cross. La cita mundialista supondrá el primer gran reto internacional del nuevo ciclo competitivo, al que España acude con un renovado equipo que combina juventud y experiencia. Un total de 20 atletas (10 hombres y 10 mujeres) han sido preseleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador nacional José Peiró, en coordinación con la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Equipos absolutos

Thierry Ndikumwenayo, reciente ganador del Europeo de Cross, llega a la competición como el principal líder de la convocatoria masculina de la selección y con el objetivo de trasladar su oro continental al ámbito internacional. El atleta nacido en Burundi buscará mejorar el noveno puesto obtenido en Belgrado 2023, que ayudó a España a situarse cuarta en la prueba por equipos.

Thierry Ndikumwenayo cruza la línea de meta en el Europeo de Lagoa. / EFE

Además de Thierry, el cuarteto masculino lo conforman Abdessamad Oukhelfen, sexto en el último Europeo y que disputará su segundo Mundial con la vista puesta en mejorar su 42ª posición de 2023; Aarón Las Heras, noveno en Lagoa y con dos participaciones previas (22º en 2023 y 17º en 2024); y Jaime Migallón, el más joven del grupo, que debutará como internacional absoluto en su estreno en la categoría tras un notable 2025, en el que ha logrado el bronce en 10.000 m del Europeo sub 23 de Bergen y una brillante quinta plaza en Lagoa.

En categoría femenina, España también estará comandada por una campeona continental: María Forero. La onubense, reciente campeona de Europa sub 23 (y campeona sub 20 en 2022), debutará en un Mundial absoluto de Cross, especialidad en la que ya acumula siete medallas europeas (tres oros, dos platas y dos bronces). Junto a ella estará la veterana Carolina Robles, doble campeona de España de campo a través (2024 y 2025), Idaira Prieto y Ángela Viciosa, 17ª y 18ª respectivamente en el pasado Europeo.

La esperanza en el sub 20

La gran apuesta española llega en la convocatoria de la categoría sub 20 donde destacan hasta tres atletas con un pasado sumamente ligado a la Pedestre de Santiago. Las hermanas Paniagua formarán parte del sexteto femenino completado por Amanda Román, Mara Rolli, Claudia Gutiérrez y Sandra González.

Debris Paniagua y Teo de Frutos, campeones escolares de la Pedestre 2024. / ECG

Mientras que en la categoría masculina resalta el nombre de Teo de Frutos, campeón de la disciplina de escolares de la prueba santiaguesa en 2022 y 2024. El atleta lucense competirá junto a Kuma Samuel Barrios, Alejandro de la Viuda, Alejandro Ibáñez y Adrià Boyano.

Una triple convocatoria —la de Teo de Frutos y Debris y Demeku Paniagua— que evidencia el gran nivel de una prueba como la Pedestre santiaguesa, que este año celebró su 46ª edición. Una cita de referencia en el panorama autonómico y nacional del atletismo que recorre las principales calles de la ciudad de Santiago de Compostela en la que para mucha es 'la carrera más bonita del mundo'.