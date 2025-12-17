El Obradoiro, pendiente de la lesión del sueco Lundqvist
Todo apunta a que podría perderse lo que resta de temporada
EFE
El Obradoiro está pendiente de la lesión de Olle Lundqvist, de nacionalidad sueca, quien ayer se retiró lesionado en el encuentro contra el Zamora en el pabellón Multiusos Fontes do Sar.
Los servicios médicos del club gallego temen una lesión grave en la rodilla derecha del jugador, que abandonó a falta de algo más de dos minutos para el final del primer cuarto en una acción defensiva.
El exjugador del Básquet Coruña, uno de los refuerzos veraniegos del Obradoiro, está a la espera de las pruebas para confirmar un diagnóstico definitivo, pero todo apunta a que podría perderse lo que resta de temporada.
