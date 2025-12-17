Olle Lundqvist dice adiós a la temporada tras confirmarse la rotura de su tendón rotuliano

El Monbus Obradoiro confirmó la baja de Olle Lundqvist, que se perderá lo que resta de temporada debido a la rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda. Tras una evaluación médica, el jugador será intervenido en el Hospital HM Policlínico La Rosaleda, en una operación que estará a cargo de los doctores Hermida y Pérez Abilleira.

Desde el Obradoiro quieren «transmitir su total apoyo a Olle y le desea una pronta y completa recuperación».

Una lesión que aparece en el peor momento para un Lundqvist que estaba poco a poco reencontrándose con su mejor versión después de empezar la temporada con problemas físicos. El sueco encadenaba, entre club y selección, cuatro encuentros anotando 12 o más puntos, además de dejar atrás esas molestias que le habían lastrado al comienzo de la campaña.

Olle Lundqvist, durante su presentación como jugador del Obradoiro. / Jesús Prieto

Para Diego Epifanio y su equipo, la lesión del base llega en un momento muy inoportuno, ya que los santiagueses enlazan once victorias consecutivas, son segundos y en once días se miden al Básquet Coruña, el líder invicto.

Objetivo: cerrar bien el año

Antes de medirse al cuadro coruñés, al Monbus Obradoiro le tocará visitar en la próxima jornada al Palmer Basket Mallorca Palma, uno de los equipos recién ascendidos y que actualmente marcha penúltimo con dos triunfos y ocho derrotas. El choque con los de Epi se celebrará este domingo a las 18 horas. En él, el Palmer tratará de lograr el ‘milagro’ para sumar una victoria clave por la permanencia.

Por su parte, el Obra persigue su decimosegundo triunfo seguido para llegar al partido ante el Leyma, clave en la lucha por el primer puesto, con las mejores sensaciones posibles.

Desde la afición picheleira la respuesta será total de cara a un derbi que pinta a ser determinante de cara a las aspiraciones finales de ambos conjuntos. El Multiusos Fontes do Sar colgó en el día de hoy el ‘no hay billetes’ de cara al duelo ante los coruñeses, que tendrá lugar el domingo 28 de diciembre a las 18 horas.

El propio Obradoiro agradece el ímpetu de una afición que acabó con todas las entradas en menos de una hora y solicitan a aquellos socios que no puedan asistir que cedan su asiento con el objetivo de llenar la cancha para «gozar de una gran fiesta del baloncesto gallego».

Tal fue la demanda que la web oficial del club colapsó durante unos minutos debido a la avalancha de aficionados que intentaron adquirir entradas para el choque.