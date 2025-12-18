SD Compostela
El Compostela pondrá a prueba su "paciencia" ante la solidez del Somozas
Secho Martínez analizó las principales virtudes de su último rival del año
El conjunto picheleiro recibe al tercer clasificado este sábado (19.00 horas) en San Lázaro
La SD Compostela quiere finalizar el 2025 de la mejor forma posible. Una victoria ante su gente el próximo sábado, a las 19.00 horas, permitiría al conjunto de Secho Martínez llegar al parón navideño como líder en solitario y con una ventaja clasificatoria significativa.
Tras vencer al Arosa en San Lázaro y superar al Montañeros en Elviña, la esedé afronta el duelo frente a la UD Somozas como una oportunidad de oro para sellar un mes de diciembre perfecto y encarar el descanso con cierta tranquilidad. El cuadro somocense es tercero con 25 puntos —a 7 del Compostela— y viene de vencer al Estradense en su último compromiso (2-1).
A falta de dos entrenamientos Secho tendrá a su disposición a la totalidad de la plantilla, con la excepción de un Diego Rodríguez que "va a tener para un par de semanas", para medirse a uno de los equipos más potentes de la categoría. El técnico blanquiazul alabó la solidez defensiva del Somozas: "Encajan muy poco. Es un equipo que se junta bien en la faceta defensiva, que trata también de explotar al máximo los errores del equipo rival. Digamos que es un equipo que no quiere encajar por errores o por arriesgar en exceso en la salida".
La firmeza verdiblanca, con únicamente 9 goles en contra, tendrá enfrente a uno de los ataques más temidos de la competición. El cuadro santiagués buscará derrumbar el muro somocense en lo que para su entrenador será un auténtico ejercicio de temple. "La clave es no equivocarse. Hay que tener paciencia y hay que encontrar los caminos. No podemos cometer ciertas pérdidas y tenemos que estar muy atentos en el momento de perder el balón", comentó.
El preparador sonense también advirtió sobre la calidad un rival "lleno de buenos jugadores", como Juan Cambón, Lucas Fanego, Aldán Naval, Óscar Varela o Bruno Bellas.
Último duelo antes del parón
Una victoria abriría una brecha de diez puntos entre Compos y Somozas. Una distancia que no preocupa a Secho Martínez, para el que "queda muchísima liga", aunque admite que ayuda a "trabajar más tranquilo y a seguir poniendo el foco en la mejora".
Independientemente del resultado de este sábado, el equipo blanquiazul llegará al parón navideño como campeón de invierno. Su entrenador, enfocado en el presente, prefiere no perder el tiempo en mirar la clasificación: "Hay que ir partido a partido y poquito a poco creciendo como equipo. A veces se nota más y a veces es más imperceptible, pero siempre dando pequeños pasos. Ojalá nos salga un buen partido para que la gente también se vaya contenta, que es algo que también nos gustaría que sucediese".
Con las claves analizadas, Secho Martínez y los suyos buscarán este sábado frente a un sólido Somozas despedir el año con una victoria ante su afición que confirmaría, más si cabe, su candidatura por el título del Grupo I de Tercera RFEF.
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM
- Oportunidad en Santiago: finca con dos viviendas y renta activa en Castiñeiriño por 155.000 euros
- Roban el Grinch de una de las casas más adornadas de Santiago en Navidad: 'Supoñemos que foron eles
- La joven promesa musical de Milladoiro: 'Sempre quixen ser violinista
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?