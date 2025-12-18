El Obradoiro quiere un derbi 'A Rebo-Sar' con el Leyma Coruña

Se aproxima el derbi gallego entre el Monbus Obradoiro y el Leyma Coruña de la jornada 14 de la Primera FEB, que se disputará el 28 de diciembre a las 18.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar, y ya se comienza a respirar en el ambiente el deseo de que llegue una da las batallas más esperadas de la categoría. De hecho, las entradas se agotaron en apenas 15 minutos, dejando a muchos aficionados no abonados sin la posibilidad de asistir. Desde el club han querido recordar que los abonados pueden acceder al partido con su abono de temporada, al igual que a todos los encuentros del calendario.

Pero, sabiendo que siempre hay personas que no pueden acudir, desde la entidad compostelana han comunicado que habilitan la liberación de asientos: "para que la Caldeira ruja al máximo, el club lanza la iniciativa 'A Rebo-Sar', que permite a los abonados liberar su asiento para que otro obradoirista pueda comprarlo. Si el asiento liberado se vende, el abonado recibirá el 50 por ciento del importe de la venta en su monedero del club".

La venta de estos asientos será exclusiva para abonados del Monbus Obradoiro, garantizando que los seguidores más fieles puedan adquirir las entradas liberadas y traer a un acompañante al partido. Conforme los abonados liberen su asiento, este se pondrá directamente a la venta. Con esta acción, el club busca premiar a sus abonados y llenar el pabellón de ambiente obradoirista, ofreciendo a todos los aficionados la oportunidad de vivir uno de los encuentros más esperados del calendario.

Cómo liberar tu asiento

Las personas que deseen liberar su asiento pueden hacerlo fácilmente desde la sección de abonados de la web del club. Solo tienen que iniciar sesión con su usuario y contraseña, acceder a 'Mis abonos' desde su perfil, pulsar 'Gestionar' en la información de su abono, localizar el partido de Leyma Coruña, seleccionar 'Opciones' y elegir 'Vender Entrada'. Antes de completar la operación, el sistema solicitará confirmación para asegurarse de que realmente deseas continuar.

Compromiso social

Si este miércoles una parte de la plantilla visitó a niños y niñas en el CHUS, este jueves hizo lo propio en el Hospital HM Rosaleda con los miembros de la plantilla que no acudieron en la jornada anterior, encontrándose ahora con la Unidad de Diálisis para acompañar a los pacientes mientras recibían su tratamiento habitual.

Los jugadores Yunio Barrueta, Diogo Brito, Alonso Grela, Alejandro Galán, Aitor Etxeguren y Micah Speight han dedicado parte de su jornada a conversar con los pacientes, llevarles un detalle 'obradoirista' y ofrecerles un mensaje de ánimo, convirtiendo la visita en un momento de cercanía, apoyo y motivación para quienes afrontan estas patologías.