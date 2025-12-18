El Obradoiro reparte ilusión y regalos entre los niños y niñas del CHUS

Como de costumbre el Monbus Obradoiro realizó en la mañana de ayer su clásica visita al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). El cuerpo técnico y parte de la plantilla recorrieron el aula hospitalaria, la zona de hospitalización pediátrica (oncología, lactantes, preescolares y escolares), la UCI de Pediatría, las consultas externas y el Hospital de Día de Oncología Pediátrica.

Sergi Quintela, Dejan Kravić, Felipe dos Anjos, Denzel Andersson, Léo Westermann, y Alex Barcello entregaron regalos a los pacientes más pequeños del centro médico con motivo de las fechas navideñas. La nueva mascota del equipo, ‘Chica’, y Diego Epifanio también estuvieron presentes en la visita al hospital.

La iniciativa solidaria promovida por el club picheleiro contó con el apoyo de Abanca, Gadis, As Cancelas, Carrefour Santiago, Lambonadas y Chichalovers, y con la colaboración de la Fundación Andrea.

Para el equipo, «una mañana muy especial con auténticos campeones» que actúa como un estímulo positivo para mejorar el estado de ánimo y reforzar la autoestima de aquellos que luchan cada día. «Porque hay partidos que se juegan fuera de la pista… y este se gana con corazón y garra», manifestó el Obradoiro.