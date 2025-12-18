OBRADOIRO
El Obradoiro reparte ilusión y regalos entre los niños y niñas del CHUS
Kravić, Quintela, Barcello, Westermann, Andersson y Dos Anjos visitaron el área pediátrica del centro médico
Como de costumbre el Monbus Obradoiro realizó en la mañana de ayer su clásica visita al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). El cuerpo técnico y parte de la plantilla recorrieron el aula hospitalaria, la zona de hospitalización pediátrica (oncología, lactantes, preescolares y escolares), la UCI de Pediatría, las consultas externas y el Hospital de Día de Oncología Pediátrica.
Sergi Quintela, Dejan Kravić, Felipe dos Anjos, Denzel Andersson, Léo Westermann, y Alex Barcello entregaron regalos a los pacientes más pequeños del centro médico con motivo de las fechas navideñas. La nueva mascota del equipo, ‘Chica’, y Diego Epifanio también estuvieron presentes en la visita al hospital.
La iniciativa solidaria promovida por el club picheleiro contó con el apoyo de Abanca, Gadis, As Cancelas, Carrefour Santiago, Lambonadas y Chichalovers, y con la colaboración de la Fundación Andrea.
Para el equipo, «una mañana muy especial con auténticos campeones» que actúa como un estímulo positivo para mejorar el estado de ánimo y reforzar la autoestima de aquellos que luchan cada día. «Porque hay partidos que se juegan fuera de la pista… y este se gana con corazón y garra», manifestó el Obradoiro.
