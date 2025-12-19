Voleibol Santiago Boiro
El compostelano Adrián Zas, del Boiro, convocado por España U15
Participará en una jornada de tecnificación de voleibol en Palencia
El voleibol compostelano estará presente en las jornadas de tecnificación de la selección española. Adrián Zas, santiagués con origen en Gijón, es convocado por la Real Federación Española de Voleibol para la jornada de supervisión que se realizará en Palencia del 2 al 5 de enero.
Zas milita actualmente en el Jealsa Boiro, club que tiene su primer equipo en la Superliga 2 y al que ha puesto rumbo en la presente campaña para formar parte de sus categorías base. Antes, su etapa formativa la desarrolló en el Club Voleibol Santiago, que también ha celebrado que su cantera haya dado sus frutos, al punto de tener un representante a nivel Nacional, tras el impulso que ha desarrollado a nivel técnico en los últimos años ampliando su oferta y nivel de entrenadores.
Además, el propio talento del jugador ha tenido una explosión muy rápida, pasando de jugar a inicios del pasado curso con el cadete del Santiago, a estrenarse con el equipo sénior y dar en este curso el salto a una entidad de Superliga 2. Ahora, ya llama la atención a nivel nacional.
Zas ha querido poner en valor a todas las personas que han hecho posible esta convocatoria: «Me gustaría agradecer a mis entrenadores, tanto de Santiago como de Boiro y de la selección gallega, por haberme ayudado a llegar hasta aquí. Algunos aún me ayudarán a llegar más lejos. También a mis padres y a mis familiares por todo el esfuerzo que han hecho por apoyarme».
