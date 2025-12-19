Epi espera un “paso adelante” de Speight con la baja de Lundqvist

Segundo duelo para el Monbus Obradoiro en esta semana y en esta ocasión le tocará visitar al Palmer Basket Mallorca Palma, este domingo a las 18 horas. Será el último partido de los picheleiros antes del esperado derbi del 28 de diciembre en Sar ante el Leyma Coruña. Eso sí, sobre el papel será un test más asequible al ser un conjunto que marcha penúltimo en la clasificación, aunque Diego Epifanio, en la previa del choque que ofreció en el Hotel OCA Puerta del Camino, puso el foco en la energía del rival y en lo que deben centrarse sus hombres.

Pero para hacer frente a las dificultades que le impondrá el rival, el preparador de los compostelanos no podrá contar con una de sus principales 'herramientas' tras confirmarse este miércoles que Olle Lundqvist se perderá lo que resta de temporada, tras sufrir una rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda en el duelo ante el Caja Rural CB Zamora. “Desearle que se recupere lo antes posible. Ayer hablé con él a las nueve y pico de la noche. Le subieron a la habitación y parece que lo que nos transmite Jesús (Marque) y el resto de los servicios médicos es que ha salido todo muy bien”, compartía Epi.

"Nosotros, a intentar centrarnos. Sabemos que nos falta una pieza que para nosotros es muy importante, porque nos da muchas cosas. Nos estaba dando mucho en el perímetro, un jugador que puede jugar en varias posiciones. Y, sobre todo, aparte de lo baloncestístico, que eso es muy importante para cualquier equipo, para nosotros es muy importante su pérdida por lo que significa Olle a nivel de emoción en el equipo, de relaciones personales, de ánimo”, agregaba.

Epi, por el momento, no tendrá que lamentar más bajas: “El resto de los 12 jugadores que tenemos en el equipo han entrenado con normalidad después del partido de Zamora y esperemos que, en la sesión de hoy y en la convocatoria de mañana, podamos estar los 12 sin ningún percance".

Ahora cobra importancia el fichaje de Micah Speight, que deberá asumir los minutos que deja el sueco: "Es demasiado listo y ya sabe lo que hay. No hay que tener una conversación cada día que pasa una cosa. Hemos entrenado con normalidad y él sigue su proceso de adaptación. Evidentemente, antes ya habíamos hablado de cuál era su rol y él estaba haciéndolo muy bien. Ahora, evidentemente, él tiene que dar un paso adelante en el sentido de que es uno de los dos bases importantes que tiene la plantilla".

"Y Alonso, que a veces nos olvidamos de las situaciones de cada una de las personas que tengo la suerte de dirigir. Ha seguido haciendo su trabajo, haciendo su trabajo individual por la tarde. Todos los jugadores saben que ahora va a estar en el roster y tiene que seguir ayudándonos. Más que Micah o Alonso, creo que lo bueno de todos es que, desde el primer momento que se han incorporado al grupo, han estado preparados para ayudar y seguirán. No creo que haya que cambiar mucho y creo que, además, a Micah no le pilla de sorpresa la responsabilidad que va a tener ahora. Ya lo hecho en otros equipos y lo ha hecho excelente", comentaba el técnico

Al ser preguntado por la situación del propio canterano y de si acudirán al mercado, el burgalés señalo que "con Alonso no cambia nada. En el sentido de que nosotros, hasta ahora, cuando incorporamos a Micah teníamos trece jugadores y los trece han dado el máximo nivel en cada día. El entrenador, o en este caso el staff, teníamos que decidir que doce convocábamos. Ahora, evidentemente, pues los doce, salvo lesión, molestias o alguna cosa que no deseamos que pase, pues saben que van a estar convocados. Ahora Alonso, lo único, me imagino que en su cabeza habrá menos ruido".

Epi también habló del rival que le espera: "Palmer ahora creo que es más peligroso, primero porque en su casa se está haciendo más fuerte, segundo porque ya tiene a todos los efectivos. Es una plantilla que se ha transformado mucho, con un cambio de entrenador, ha tenido lesionados, incorporaciones de jugadores, ha tenido que jugar partidos como el de Estudiantes, por ejemplo, con jugadores fuera de su posición y creo que ahora, con la incorporación de sus nuevos jugadores, tiene ya un roster y unos roles más definidos. Eso los hace muy peligrosos. Solo hay que ver el partido que jugaron contra Cartagena, el nivel de energía. He flipado y me he quedado gratamente sorprendido".

Por último, habló sobre dejar de lado el derbi con el Leyma Coruña y centrarse en el presente: "No nos lo pone fácil nadie, porque es normal. La gente vive en el mundo y hay mucho ruido sobre lo que es normal, porque el club tiene su vida, nuestros aficionados tienen su vida y para ellos el siguiente partido importante es el que ven en directo, para conseguir su entrada y para ver a sus amigos. Es el siguiente que va a haber en Sar. Pero para nosotros, con la hostia que nos hemos llevado con Olle, ya tenemos suficiente como para pensar en otra cosa. Entonces, creo que los jugadores están muy centrados en la importancia de este partido, saben de la importancia que significa seguir en la racha en la que estamos".

Nuevo punto de venta

El Monbus Obradoiro estrena este sábado 20 de diciembre un nuevo punto de venta de productos oficiales del equipo en El Corte Inglés de Santiago de Compostela, acercando aún más los colores del club a todos sus aficionados.

En este espacio los seguidores podrán encontrar camisetas, pantalones, ropa para mascotas, bufandas y diversas prendas de algodón, ideales para regalar o para lucir los colores del Obra en cada partido.

El nuevo punto de venta, situado en la en la zona de deportes de El Corte Inglés permitirá adquirir todos los productos disponibles. No obstante, no se aplicarán descuentos para abonados ni se ofrecerá la opción de serigrafía, funciones que permanecerán exclusivas de la tienda física de Sar y de la tienda online.