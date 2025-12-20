Ni el frío ni la lluvia impiden la victoria del Compostela sobre el Somozas

La SD Compostela demostró por qué es el campeón de invierno del Grupo I de Tercera RFEF, sabiendo adaptarse al frío y la lluvia para sellar un claro triunfo ante la UD Somozas en el último partido del año 2025. Un solitario tanto de Jorge Maceira mediada la primera parte del duelo encarriló la victoria, mientras una expulsión de Iago Domínguez, portero visitante, tras el descanso sentenció un choque que reafirma el liderato del cuadro picheleiro, que tras quince jornadas afronta el parón navideño sin conocer la derrota.

Con el agua cayendo sin tregua en San Lázaro, Compostela y Somozas se dispusieron a cerrar el año futbolístico con un duelo entre candidatos a todo. Bajo un escenario invernal, propio de unas fechas ya marcadas por la cercanía de las fiestas, y con el tercer clasificado enfrente, la esedé formó con su habitual línea de tres defensas —compuesta por Valín, Crespo y Noya— y con Diego Uzal y Samu Rodríguez en el doble pivote. Goris volvió a ser de inicio en la medular, mientras que Secho confió su suerte ofensiva a Armental, Guisande, Parapar y el punta Maceira.

El encuentro comenzó marcado por el estado de un terreno de juego influenciado por las condiciones climatológicas. El césped, que combinaba sectores perfectamente drenados que aceleraban el flujo del balón con charcos de agua, convirtió el inicio de partido en un duelo en lo físico donde ninguno de los dos equipos terminó por imponerse.

Desde los primeros compases, el choque se adaptó al guion esperado, en el cual el Compostela tomaba la iniciativa con balón ante un Somozas que protegía su defensa y apostaba todo al contragolpe. Esta previsión mutua en los planteamientos imposibilitó la aparición de ocasiones en un primer cuarto de hora condicionado por el respeto al rival y la ausencia de remates a portería.

Cuando menos pasaba, apareció la letalidad del líder. En una jugada por banda derecha, Valín colgó un gran centro al área que encontró la cabeza de Maceira, el cual no desaprovechó el ‘regalo’ de su compañero. El vigués cruzó al máximo su remate, que terminó dentro de la meta somocense después de golpear el palo (25’). El Compos mandaba sobre la lluvia gracias al octavo tanto de la temporada de Maceira.

La reacción visitante no se hizo esperar y en la siguiente acción un centrochut de Aldán Naval provocó la primera intervención de Álex Cobo, que desbarató el intento mediante un despeje de puños. El resultado invitó al Somozas a abrirse en busca del empate, alterando su idea inicial. El cambio de planes no afectó a un Compos que apenas concedió defensivamente y gestionó el tiempo en busca de llegar al descanso en ventaja.

Cuando ya se alcanzaba el entretiempo, los locales estuvieron a punto de doblegar su ventaja. El cuadro santiagués volvió a echar mano de la misma fórmula de desequilibrio que en el gol de Maceira: un centro de Valín. El lateral derecho volvió a colgar un envío al área que Guisande atacó con rapidez, anticipándose a Iago Domínguez, portero somocense, aunque su disparo no encontró portería.

Ni el frío ni la lluvia impiden la victoria del Compostela sobre el Somozas / Antonio Hernández

El paso por los vestuarios pareció beneficiar a un Compos que monopolizó los primeros compases del segundo acto con un Maceira muy activo. Precisamente en los pies del ariete tuvo el cuadro local el segundo, pero los charcos del borde del área somocense complicaron tanto el disparo del vigués que terminaron por frustrar la ocasión. Pero si en esa acción las balsas de agua formadas por la lluvia perjudicaron a los blanquiazules, en la siguiente ocurrió todo lo contrario.

Diego Uzal avanzó desde la defensa con una gran conducción, en la que dejó a dos oponentes por el camino, para filtrar un pase sobre la espalda de la defensa rival. El envío, que en un primer momento parecía destinado a acabar en las manos de Iago, vio frenada su trayecto gracias a un charco, permitiendo a Guisande alcanzar el balón, regatear al meta rival y provocar su expulsión. Con todavía 40 minutos por delante, Iago Domínguez, exportero blanquiazul, dejaba a su equipo con un hombre menos.

Sin mucho tiempo para recuperarse del golpe, el Somozas volvió a ver como una subida al ataque de Jorge Valín significaría otro revés en su partido. El defensa blanquiazul sorprendió por banda derecha y para colgar de nuevo un centro certero al corazón del área, donde esperaba sin marca un Parapar que ponía el segundo en el marcador (65’).

El contexto y el resultado llevaron a Secho a mover el banquillo. Oportunidad para Cañi y Charly, que ocupaban el hueco de Armental y Maceira. No tardó en aprovecharla el ex del Villalbés, el cual firmó el tercero a los nueve minutos de ingresar al terreno de juego. En una acción de banda, Cañizares desbordó a su lateral para plantarse en el mano a mano ante el portero y sentenciar el choque con una definición perfecta a la escuadra (75’).

No soportó el jarro de agua fría, en forma de expulsión, el Somozas. Ni tampoco aguantó la gélida lluvia el árbitro del encuentro, que se vio obligado a pedir atención médica, aunque afortunadamente pudo continuar en el partido.

Con el duelo decidido a falta de diez minutos, el técnico local continuó repartiendo regalos navideños a modo de tiempo de juego. Pablo Porrúa, con escaso protagonismo en los últimos partidos, y Stipe Zubanovic, debutante en el día de hoy, entraron al partido en sustitución de Parapar y Uzal.

La diferencia en el marcador y las condiciones del tiempo terminaron por congelar el ritmo de un partido que finalizó sin más ocasiones reseñables. Finalmente, el Compostela celebró el campeonato de invierno con un contundente triunfo sobre el Somozas, donde la lluvia y el frío marcaron el choque.

Tras una nueva victoria, descanso merecido para Secho Martínez y los suyos, que disfrutarán de un parón de dos semanas para posteriormente reanudar la competición ante el Estradense fuera de casa.