Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad

La Real Sociedad comunicado este sábado que ha llegado a un acuerdo con el técnico Pellegrino Matarazzo para que sea el nuevo entrenador de su primer equipo hasta el final de la temporada 2026-2027

Mediante un comunicado oficial, el club ha informado que el domingo presenciará el encuentro del Sanse, el filial, y el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta. Todo ello en una semana en la que el técnico interino ha sido Jon Ansotegi, entrenador del segundo equipo, quien ha saldado la semana con una victoria y un empate.

Matarazzo nació en 1977 en New Jersey, y comenzó su carrera como técnico en los equipos de fútbol base del FC Núremberg. En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann logrando la clasificación y compitiendo en la UEFA Champions League. Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA Europa League. Ahora llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que no le está saliendo nada al equipo realista.

Los donostiarras, tras el empate ante el Levante, han cerrado el 2025 con 35 puntos en 36 encuentros divididos en dos campañas: números de descenso. En el presente curso, los donostiarras cuentan con 17 puntos tras las primeras 17 jornadas, un bagaje muy pobre para una entidad con un presupuesto récord de 180 millones de euros. Fruto de la tormenta, Sergio Francisco cayó la semana pasada tras perder en Anoeta ante el Girona, y el club prefirió pensar y dar tiempo a su sucesor. Tal es así, que el ítalo-estadounidense ha sido el elegido en una carrera en la que también salieron nombres como Thiago Motta, Marco Rose o García Pimienta, y tendrá el parón de Navidades para adaptar y moldear la plantilla a su gusto con el objetivo de salvar la temporada.

Matarazzo suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores. Tendrá que trabajar con un vestuario tocado y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia txuri urdin.

Luis Castro, al Levante

El Levante anunció este sábado la llegada al banquillo del portugués Luis Castro, que firma un contrato hasta junio de 2027.

Luis Castro. / EFE

Castro, formado en la cantera del Benfica, dirigió hasta hace unos días al Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano. Antes, este entrenador de 45 años también dirigió al Dunkerque.

Además, el Levante añadió que Vicente Iborra seguirá en el cuerpo técnico del Levante, mientras que Álvaro del Moral regresará al filial tras haber dirigido ambos al equipo valenciano los últimos cuatro partidos oficiales.