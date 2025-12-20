Porto do Son pondrá a prueba a más de 1.500 corredores de la mano de la Sin Son 10K

Porto do Son afronta este fin de semana el evento deportivo más esperado de su calendario particular. A partir de las 17.00 horas del día de hoy arranca una nueva entrega de la Sin Son 10K, prueba presente en la agenda de la Federación Galega de Atletismo.

Los más pequeños con la categoría de escolares abrirán el evento el sábado, mientras que la modalidad absoluta partirá el domingo a las 11.00 horas.

Sin Son 2023. / Cedida

Carlos Lorenzo Blanco, concejal de Deportes de Porto do Son, manifiesta su emoción por la celebración de la prueba en la que esperan que acompañe el tiempo, mientras se ultiman los detalles finales a escasas horas del comienzo. Cerca de 1.600 corredores llenarán las calles del municipio barbanzano con el objetivo de completar un recorrido de diez kilómetros que combina la exigencia propia de la distancia con paisajes de bellísima factura.

El Sin Son servirá también como apertura del periodo navideño en la localidad que espera a «todo tipo de corredores», tanto a atletas profesionales como a deportistas amateurs. Como viene siendo costumbre, el vivariense Adrián Ben vuelve a dejar claro su predilección con la prueba y estará presente en la línea de salida del próximo domingo.

Inscripciones completas

Desde hace días, el Sin Son 10K cuenta con el cupo de inscripciones totalmente lleno. La gente ha vuelto a responder al llamamiento de una de las pruebas de atletismo más consolidadas en el panorama autonómico.

Sin Son 2023. / Cedida

El pleno llegó primero a la modalidad absoluta, donde el límite de 1.500 atletas fijado en primera instancia fue ampliado hasta los 1.600, que finalmente competirán en la prueba del domingo.

Caso parecido al que ocurrió posteriormente con los deportistas más jóvenes. La prueba de escolares contaba con un cupo de 500 inscritos que fue completado con solvencia días antes de la fecha límite de registro.

Ante este aluvión de participantes, el Concello de Porto do Son confirma que no pondrá en riesgo el disfrute de la prueba en favor de acoger a más corredores. «Queremos que el atleta que venga a la Sin Son se sienta cómodo y que se sienta importante. Entonces creemos que si aumentamos ese límite de 1.600 podemos perder la calidad que caracteriza la prueba», cuenta Carlos Lorenzo.

Definitivamente, la Sin Son 10K volverá a llenar las calles de atletas que gozarán de la compañía del mar, siempre próximo al recorrido, con salida de Portosín y con llegada a Porto do Son. Un terreno tan duro para las piernas como agradable para la vista.