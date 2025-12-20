La visita del Somozas cierra un año de contrastes en Compostela

Nueva prueba de nivel para la SD Compostela. El cuadro blanquiazul se enfrenta hoy (19.00 horas) a la UD Somozas, tercer clasificado, en el que será el último partido del año para los de Secho Martínez. Con un duelo de máxima exigencia la esedé pondrá punto y final a un 2025 tan traumático como revitalizante.

Hace apenas unos meses, el equipo picheleiro caminaba con la pesada losa de un descenso que dejó una cicatriz imborrable en San Lázaro. El golpe fue duro pero no mortal. Y es que ahora, a las puertas de cerrar el año, el Compostela es líder de Tercera Federación, sigue invicto esta temporada y ha convertido el Vero Boquete en un auténtico fortín.

San Lázaro registró ante el Arosa SC la mejor entrada de la presente temporada. / Antonio Hernández

Muy lejos queda el 12 de enero de 2025. Día en el que la esedé rescató un empate in extremis ante un Numancia (2-2) que demostró ser muy superior a los santiagueses en el primer partido del año. Un equipo que pecaba de ir siempre a remolque y que siete después (19/01/2025) terminó claudicando frente al Pontevedra (4-1), el cual acabaría subiendo a Primera RFEF.

Hugo Matos recibe la entrada de un defensor del Numancia de Soria. / Jesús Prieto

La temporada finalizó en tragedia y el descenso sirvió como reset. El dolor de la caída se convirtió en motivación para emprender un nuevo proyecto que, de momento, está cumpliendo con todas las expectativas. Una limpieza a fondo en la plantilla y la plena confianza en Secho marcaron el rumbo veraniego de la institución, a medida que se consolidaba como el gran rival a batir en la categoría.

El Somozas y los fantasmas del pasado

La apuesta ha funcionado en estos primeros meses de campaña. El Compos, aún invicto, es primero con seis puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Arosa. De tocar a fondo a mirar al resto desde arriba, la entidad santiaguesa buscará despedir el 2025 con un triunfo que confirme su superioridad en la competición ante uno de los rivales más potentes.

La UD Somozas ocupa el tercer puesto de la clasificación con 25 puntos —a 7 del Compostela— y se consolida como la segunda mejor defensa de la categoría con únicamente 9 goles en contra. Los verdiblancos llegan a San Lázaro con la ambición de pegar un golpe sobre la mesa que confirme su candidatura por el ascenso.

Un hueso duro para un Compos que no solo se enfrentará a una de las mejores zagas del campeonato, sino que tendrá que vérselas con sus fantasmas del pasado. El portero Iago Domínguez y el defensor Kike Vidal, ahora en el Somozas, vistieron la camiseta de la esedé la temporada pasada y terminaron abandonando la disciplina picheleira tras el descenso.

Al igual que el club, ambos futbolistas optaron por resetear, probando suerte en el Manuel Candocia. A las órdenes de Stili, tanto Iago como Kike se han convertido en piezas muy importantes para el sólido planteamiento somocense. Este sábado afrontan la prueba más exigente, ya que se medirán a un ataque lleno de opciones. Jugadores como Maceira, Armental o Parapar buscarán derrumbar el muro rival y poner el broche final a un año plagado de emociones fuertes.