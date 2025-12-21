El Obradoiro busca en el Palau d’Esports de Son Moix su décima victoria consecutiva

El Monbus Obradoiro se mide este domingo (18.00 horas, Palau d’Esports de Son Moix ) a domicilio al Palmer Basket Mallorca con el objetivo de sumar la décima victoria consecutiva. Pese a la situación del equipo balear en la tabla, penúltimo clasificado en Primera FEB con solo dos victorias en once partidos, el técnico del Obra, Diego Epifanio, no se fía. «En su casa se están haciendo más fuertes porque ya tienen a todos los efectivos. Es una plantilla que ha cambiado mucho por el cambio de entrenador, lesiones y la incorporación de nuevos jugadores. Ahora tienen unos roles más definidos y eso los hace más peligrosos», manifestó el entrenador burgalés en la previa del choque. En este sentido, destacó «la energía» que le está aportando el portugués Nuno Miguel Camacho de Sá y «los puntos» que han ganado con los fichajes de Hansel Atencia y el georgiano Duda Sanadze.

Lundqvist, baja lo que resta de temporada

El técnico obradoirista confirmó que todos los jugadores están disponibles salvo el sueco Olle Lundqvist, que se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla ante el Zamora. «Perdemos una pieza importante porque Olle nos estaba dando muchas cosas, tanto a nivel deportivo como de ánimo por lo que aportaba en el vestuario», indicó Epifanio, quien espera que el base estadounidense Micah Speight, fichado a mediados de noviembre, dé «un paso adelante». «No creo que le coja de sorpresa la responsabilidad que va a tener que asumir a partir de ahora porque ya la tenía en otros equipos y lo ha hecho de manera excelente», auguró el preparador burgalés, quien está convencido de que Alonso Grela también ayudará al equipo.

Lucas Victoriano: «El Obradoiro es un rival muy difícil»

Por su parte, el entrenador del Palmer Basket, Lucas Victoriano, destacó, horas antes del partido, el potencial del Monbus Obradoiro: «Tienen un magnífico entrenador, se nota que tienen todas las variantes entrenadas; es un rival muy difícil», afirmó el coach del equipo balear, que valoró de forma positiva el último precedente de su equipo en casa. «Fue bueno, pudimos remontar, jugar muy buenos minutos; continuar en esa línea es uno de los objetivos para el partido», subrayó Victoriano, antes de incidir en la importancia de realizar una buena defensa: «Defender bien agrupados y tener la posibilidad de correr un poco más la pista nos puede dar opciones; tenemos que mostrarnos como somos».