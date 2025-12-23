Baloncesto
El Fenerbahçe frena la racha ganadora del Barça
El campeón se impuso en el último suspiro (72-71) después de una decisión polémica de los colegiados de conceder tres tiros libres a Baldwin y Punter no pudo resolver
Ramon Palomar
El Barça vio rota su racha de cinco victorias consecutivas en la Euroliga al caer en la pista del Fenerbahçe en un final muy apretado (72-71). El campeón doblegaba a los blaugrana que se quedaron a un tris de la victoria con un Punter (20) y Brizuela (19) estelares, aunque no fue suficiente y con los colegiados interviniendo en la penúltima acción del duelo al conceder tres tiros libres a Baldwin, y con solo cuatro tiros libres lanzados por los blaugrana por 24 de los locales, algo poco habitual.
El duelo arrancó con un esperanzador 4-9 de inicio aunque la reacción local no tardó en llegar y les llevó muy pronto a igualar el marcador (9-9).
Miles Norris cometía su tercera falta en apenas cinco minutos, y dejaba sin un recurso interior a Pascual, cosa que llevó a Parra a ocupar su puesto de ‘cuatro’, y con Willy como ‘center’ para dar relevo a Vesely. Muchos movimientos de los dos técnicos, dos estrategas de primer orden, y que trataban de exprimir cada movimiento de sus jugadores en base a los movimientos del rival. Mucho desacierto en el tiro en ambos equipos.
Con un Laprovittola lento de reflejos y sin ritmo de juego, cedía un par de acciones y la iniciativa a Fenerbahçe, que lograba coger el control del duelo al final de un primer cuarto parco en anotación pero que gracias al rebote ofensivo (8) y las pérdidas blaugrana (4) controlaba el marcador (17-13).
Pascual trataba de arrancar el juego ofensivo (solo un triple de siete lanzados). Saras situaba a Melli de ‘cinco’. Sin acierto en el triple, Fenerbaçe abría seis puntos de renta (19-13) aunque respondía Punter, el mejor azulgrana. Pero el resto de compañeros no le acompañaban. Los azulgrana debían afinar más en ataque si querían sobreponerse al dominio turco (21-18) con Horton-Tucker como máximo anotador (8).
Reacción con Punter
No había acierto en el triple, y volvían Satoransky y Vesely, con primeros minutos para Juani Marcos. Punter era el que mantenía a los blaugrana (25-20) aunque Biberovic encontraba fáciles espacios para anotar (8) y abría la máxima local (27-20) obligando a Pascual a parar el encuentro. Le faltaba paciencia al Barça en sus ataques y más acierto (2 de 13 en triples).
Biberovic, el gran destacado del segundo cuarto (13 en el cuarto) daba la máxima al Fenerbahe (35-25), mucho más sólido que el Barça. Pero Punter llegó al rescate del Barça (16), en un momento excepcional de forma, y que acercaba a los blaugrana a solo dos (35-33) con un parcial de 0-8 y que Satoransy cerraba el caurto con un magnífico tapón a Baldwin para dejar el encuentro totalmente abierto a pesar de un Barça un tanto gris.
En la reanudación, defensa intensa de los locales y Norris volvía en lugar de Parra, para anotar su primer triple (41-39). Vesely se iba a banco, con su tercera falta, y alternativa para Willy. Norris, con su segundo triple, mantenía a los blaugrana en el duelo, aunque no lograba ponerse por delante (46-42) en un cuarto donde se imponían las defensas.
Norris seguía acertado desde el triple, en su mejor encuentro ofensivo (11) y el Barça volvía a amenazar (48-47). Un triple de Brizuela ponia al Barça por delante, por fin! (48-50) en un momento clave, y que obligaba a Jasikevicius a parar el duelo. Melli volvía con triple frenando la reacción blaugrana, aunque el partido seguía abierto al final del tercer cuarto (53-52).
Brizuela calentaba la muñeca desde el triple de nuevo para adelantar a los blaugrana (53-55), en minutos de alternancia en el electrónico. La 'Mamba Vasca' seguía 'on fire' desde el triple y ahora era el Barça que mandaba con un Brizuela imparable (59-64).
Decisión polémica de los árbitros
La presión llegaba del público tras una falta en ataque de Horton Tucker, aunque Brizuela estaba superlativo (61-66). Biberovic respondía desde el triple y el partido se apretaba (64-66). Hall anotaba otro triple, y en plena ebullición de los locales,le daban la vuelta al marcador (67-66).
En el momento más 'caliente', Punter anotaba un triple clave (67-69) y Baldwín respondía rápido (69-69). Vesely adelantaba al Barça con dos tiros libres (69-71). Los colegiados le concedían tres tiros libres a Baldwin en una decisión polémica.Anotaba los tres y Punter era incapaz de anotar en la acción final para quedarse la victoria en casa (72-71).
