El Compostela recupera la fe para ser líder invicto

El fútbol, como la vida, suele medir a los equipos no solo por la forma en la que vencen, sino por la manera en la que consiguen levantarse de un duro golpe. Y si algo ha demostrado la SD Compostela en los últimos meses es que sigue siendo un club con memoria, orgullo y mucho presente pese a descender este mismo verano. El equipo dirigido por Secho Martínez se marcha al parón invernal en una posición inmejorable, como líder invicto del Grupo I de Tercera RFEF y a ocho puntos del Racing Villalbés, segundo clasificado.

El 4 de mayo de 2025, tras una campaña para el olvido, la esedé consumó su descenso a la quinta categoría del fútbol español. El cuadro picheleiro no pudo pasar del empate ante el Valladolid Promesas (1-1), lo que sumado a la goleada del Escobedo sobre el Llanera (4-0) confirmó la peor de las noticias: el Compos regresaba a Tercera cinco años después.

Pese a la dura caída, la entidad decidió apostar por Secho Martínez, el hombre que había devuelto la esperanza por la permanencia en el tramo final de la campaña pasada. De esta forma, el técnico sonense pasó a liderar el nuevo proyecto blanquiazul, ocupando tanto el puesto de entrenador como el de director deportivo. Él mismo se encargó de realizar una necesaria reconstrucción de la plantilla, renovando únicamente a tres futbolistas (Samu Rodríguez, Pablo Crespo y Xoel Trasancos) e incorporando a más de una veintena de cara al nuevo reto.

Las decisiones tomadas en verano convirtieron al cuadro picheleiro en el gran favorito por todos para conseguir el ascenso. La calidad de fichajes como el de Parapar, Diego Uzal, Charly o Álex Cobo elevaron exponencialmente las expectativas en torno a un equipo que empezaba de cero con la idea de regresar a Segunda RFEF lo antes posible.

Dominio silencioso

Más de siete meses después la situación clasificatoria del Compostela es inmejorable. Líder en solitario, con una renta de ocho puntos sobre su inmediato perseguidor y con su vitola de invicto intacta, el equipo santiagués comanda con puño de hierro el grupo gallego de Tercera Federación. Tras la última victoria (3-0) frente al Somozas en San Lázaro, los blanquiazules despiden el 2025, un año aciago, en una posición privilegiada.

A falta de dos jornadas para cerrar la primera vuelta, ningún rival ha sido capaz de meterle mano a este Compos (10 victorias-5 empates-0 derrotas). Un equipo que gana sus partidos de forma pragmática, confiando su suerte a la calidad ofensiva de sus jugadores, mientras mantiene una solidez propia de campeón gracias a su planteamiento defensivo. Sin excesiva dominancia, los de Secho han salido victoriosos en la mayoría de los casos, dejando una sensación puntual de frustración en los rivales, que sienten que podrían haber sacado algo más.

Le ocurrió al Noia en San Lázaro, que cayó en el 90. También lo padeció el Juventud de Cambados, perdiendo en el último suspiro. Y lo experimentó en sus propias carnes un Montañeros que vio volar los tres puntos de su feudo debido a un golazo de Samu desde la larga distancia. En definitiva, gran parte de los equipos que se han enfrentado a la esedé se han visto superados por una especie de dominancia silenciosa, que te hace creer que sí, cuando realmente es que no. Y mientras sus rivales siguen lamentándose sobre los puntos perdidos, el Compos sigue sumando, a medida que su colchón se infla más y más.

Mejora en el juego

Esta forma más práctica de afrontar los partidos suscitó dudas, especialmente en la fase inicial de la temporada. Empates como los cosechados ante el Gran Peña (1-1), Céltiga (1-1) o Barbadás en casa (1-1) alimentaron la sensación de que al equipo le costaba traducir en dominio su clamorosa superioridad individual. Sin embargo, incluso en esos instantes de interrogantes, el Compostela se mantuvo invicto, siguió comandando la tabla y Secho continuó acumulando rédito jornada tras jornada.

El técnico sonense nunca esquivó el debate, reconociendo, en todo momento, la existencia de un evidente margen de mejora. Un discurso al que se ha mantenido fiel desde el inicio de la competición y que ha evitado cualquier atisbo de conformismo en la plantilla. Una fe en el proyecto y en sus futbolistas que se había perdido la temporada pasada y que ha llevado al equipo a trabajar sin descanso en busca de una forma de juego mucho más redonda.

Esa mentalidad terminó por disipar todo tipo de dudas en un mes de diciembre perfecto. Después de empatar contra el Atlético Arteixo (1-1) en Ponte dos Brozos, el Compos llegaba al último mes del año con la necesidad de no fallar ante tres rivales directos: Arosa, Montañeros y Somozas.

Y es que el mes comenzó con un importante golpe sobre la mesa en el duelo por el liderato ante el Arosa (1-0), continuó con un triunfo de vital importancia en el regreso del Montañeros a Elviña (0-1) y culminó con la victoria más contundente del curso frente al Somozas (3-0). Un pleno contra rivales de la zona noble de la clasificación que deja una perspectiva muy favorable para el cuadro picheleiro, que se marcha al parón navideño con una ventaja de ocho puntos y sin encajar ni un solo gol en diciembre.

Los nombres propios

La situación actual del Compostela no se explica sin una serie de figuras que han sostenido al equipo en los momentos de dudas. El primer nombre propio es el de Secho Martínez, ya mencionado anteriormente, pero imposible de obviar. El preparador sonense está construyendo un bloque muy sólido al cual es muy difícil de batir, consolidado como el equipo que más marca —27 goles— y el tercero que menos recibe —11 tantos—.

El ex del Bergantiños está dando forma a un proyecto a largo plazo que invita al compostelanismo a mirar al futuro. Y lo está haciendo desde el aprendizaje constante en busca de la mejora del futbolista y el fortalecimiento del grupo.

En el césped, el proyecto de Secho se sostiene sobre una columna vertebral muy definida. Como todo buen equipo grande, el Compos se edifica en base a Álex Cobo, un portero de garantías, seguro y regular que se ha consolidado como titular indiscutible en el once blanquiazul. En defensa, Pablo Crespo sigue siendo el líder, clave para conseguir esa solidez que tanto está caracterizando al equipo picheleiro en estas últimas semanas. Por delante, Diego Uzal, jugador de campo con más minutos, se ha convertido en una pieza fundamental para su entrenador y el planteamiento del equipo, sirviendo de enlace entre el centro del campo y la zaga. La figura de Parapar emerge como un elemento clave para desatascar los partidos desde la mediapunta. Su regate y desborde convierten al futbolista de Labañou en un jugador diferencial para la categoría. Y en ataque, Maceira está siendo una de las grandes sorpresas de la presente campaña, ocupando el rol de máximo goleador con 8 tantos.

En definitiva, en apenas unos meses el Compostela ha sabido recomponerse del golpe del descenso para cimentar los pilares de un nuevo proyecto que desde su condición de líder invicto de Tercera RFEF persigue el ansiado ascenso, con un dominio silencioso y con el objetivo de mejorar día a día