Epi 'convoca' al obradoirismo para el derbi con el Leyma Coruña: "Ojalá Sar nos pueda ayudar"

Diego Epifanio, preparador del Monbus Obradoiro, ha ofrecido este viernes la rueda de prensa previa al derbi ante el Leyma Coruña que se disputará en el Multiusos Fontes do Sar, este domingo a las 18 horas. El burgalés vivirá un bonito reencuentro con el conjunto naranja, al que llevó a ACB y que actualmente lidera la liga, siendo el rival a batir. Para tratar de endosarles la primera derrota del curso y acercarse un poco más a su liderato, Epi ha pedido por primera vez un favor al obradoirismo, solicitando que no dejen de animar a su equipo de principio a fin para que les ayuden a ganar.

El técnico comenzó señalando que a lo largo de la semana ha podido contar con todos sus efectivos, aunque ha puesto en duda si todos podrán completar las siguientes sesiones por algún proceso gripal. A partir de ahí, reconoció la dureza del duelo: "Todo el mundo es consciente de la importancia del partido dentro de la relatividad. Por el hecho de que, evidentemente si gana Básquet Coruña, pues se pondrían a tres de todos los perseguidores, mínimo. Y, bueno, si nosotros somos capaces de llevarnos el partido, pues estaríamos a una victoria. Creo que aún queda mucho, pero sí que es verdad que para ellos, el hecho de alejarse a tantas victorias en este momento de la temporada, seguro que sería un golpe en la mesa en liga".

"La propuesta de baloncestística de Coruña es muy buena. Han hecho una plantilla pensando en la forma en la que quería jugar Carles (Marco). También que tienen unos jugadores con unas características que les permiten jugar como ellos quieren. Pero bueno, no sé sobre los estilos, porque al final si hablamos de posesiones estamos igual y en puntos estamos igual. Somos dos equipos con los que la gente puede ver en un buen baloncesto cuando nos ve jugar. Evidentemente, cada uno tiene sus matices, la forma de defender y la forma de atacar. No va a ser una guerra de estilos, sino queva a ser un partido en el que la gente que esté viéndolo lo disfrutará mucho", añadía.

Al ser preguntado por el valor extra del choque por la rivalidad en la clasificación, destacó que "los derbis ya de por sí son especiales para la gente. El tema de la ilusión en la ciudad, de los aficionados, pues siempre es un partido importante. Luego, si juntas que somos los equipos que a día de hoy vamos líderes en la tabla, teniendo con Coruña la diferencia de dos victorias, creo que sí, es un partido muy bonito para el espectador y es un partido para disfrutar mucho".

Sobre el rival, destacó su velocidad de juego: "Es una de las cualidades, sobre todo ese alto ritmo que impone. Es un equipo muy físico y que no baja ese nivel, prácticamente, en ningún momento. Posiblemente, sea una de las claves. De hecho, todos los equipos o la mayoría les han plantado más cara en la primera parte, les han puesto más dificultades. Pero, evidentemente, ellos tienen una forma de jugar Y su nivel de contactos es muy alto, juegan muy físico y defensivamente te obligan constantemente a tener que tomar buenas decisiones, porque si no te castigan y hace que a los rivales se les hagan los partidos muy largos".

"Es una de las claves del éxito que han conseguido ellos, mantener ese nivel de actividad, ese nivel de contactos físico defensivo que hace que al final los equipos lleguen al final del partido hechos polvo. Aparte, la forma la propuesta ofensiva que tienen de jugar, de correr y de cargar el rebote, creo que eso también va limando mucho a los equipos rivales y, en los finales de partido de Coruña, están siendo muy buenos y bastan. Quizá uno de los partidos más apretados que han tenido ha sido el de Estudiantes y, en el último cuarto, ganan el partido porque acaban metiendo tiros muy importantes", sostenía.

Tampoco se le escapa otro de los fuertes del Leyma: "Van muchos jugadores al rebote ofensivo. Sus grandes son muy físicos, van muy arriba y empujan mucho. Sus pequeños lo cargan mucho y están muy cerca de sus jugadores, primero porque eso les permite coger un gran número de rebotes y eso también les permite empezar a defender desde muy arriba. Las veces que no lo cogen, ya están muy cerca de sus pares y les permite presionar. Hay una cosa que no nos tiene que pesar en la cabeza a nosotros como equipo ni a nuestros aficionados, y es que ellos van a coger rebotes. No puede ser que, a partir de que ellos nos cojan un rebote, acumulemos un error. Es una de sus virtudes y todos los equipos las tienen. Ellos tienen esa en especial y que no nos haga más daño que el hecho de que, bueno, pues van a tener una segunda oportunidad y, en ella, hay que estar otra vez mentalmente duros, que tengamos claro que hay que seguir defendiendo con las normas defensivas que queremos aplicar. Que no sea como un córner en la liga inglesa de fútbol, que cada vez que sacan uno parece que va a ser gol".

Otra de las características de Coruña son sus cambios constantes, lo que Epi destaca como "una cosa que hay varios equipos de la liga que también hacen eso y es verdad que es para 'matchupear'. Su esencia es que juegan muy bien, entonces nos va a dar igual casi a quien tengamos que defender porque, de hecho, ellos te obligan muchas veces en las situaciones de transición a estar desemparejados. Nos exige más el saber que tenemos que tener un esfuerzo individual y, aparte, luego mantener la responsabilidad colectiva de cómo queremos defender en todas las situaciones que se pueden dar, porque es un equipo que transita muy rápido aparte de que hacen cambios de jugadores más rápido de lo que otros entrenadores. Pero sobre todo es su ritmo, es con lo que nosotros tenemos que estar preparados en cada acción que nos toque defender para dar el mejor nivel".

Sobre sus hombres, considera que "el equipo está jugando bien, cada jugador está en la toma de decisiones que les toca y muy concentrados. Estamos limitando mucho los errores, tanto defensiva como ofensivamente. No creo que se nos olvide todo para el partido del domingo. Sí que es verdad que es indudable que el plantillón que tiene Básquet Coruña nos va a exigir. Ya no solo por lo que propone su entrenador, sino por lo que proponen ellos como jugadores. Pero bueno, en ese sentido el equipo está preparado o está muy mentalizado de lo que va a suponer, tanto mental como físicamente el partido el domingo. Es una cosa que hemos hablado desde que empezamos a trabajar hablando de Coruña, que es que no nos tienen que pesar nuestros errores ni su acierto. Es un equipo que hay muchas veces que mete parciales de 8-0 o de 9-0, o veces que cogen tres rebotes ofensivos en cada ataque. Ahí es donde tenemos que estar calmados y tomar la mejor decisión para que no nos afecte. Me imagino que para el que no sea aficionado de Coruña o de Obradoiro, va a ser un partido trepidante y chulo de ver. Para el aficionado que vaya con un equipo, habrá momentos en los que les toque sufrir, porque creo que dos equipos que practicamos un buen baloncesto".

Tras ese análisis, Epi hizo por primera vez una petición al obradoirismo: "Nunca le he pedido nada al Sar, pero me gustaría que, si puede ser, desde el minuto uno hasta que acabe el partido el equipo necesita a cada uno de los aficionados que venga al pabellón porque Coruña seguro que desplaza a mucha gente. La historia reciente del Básquet Coruña es que sus aficionados han ayudado a ganar muchos partidos como visitante, porque es una afición que se desplaza en masa y que anima mucho. Entonces, ojalá el Sar nos pueda ayudar, porque creo que va a ser un partido en el que vamos a necesitar mucho de su ayuda".

"Para mí es un partido muy bonito, porque hay mucha gente a la que voy a ver, a la que quiero y con la que he vivido cosas brutales. Llegué a un club en el que no había muchos aficionados en la grada y acabamos con 9.000. Con un grupo de trabajadores y un staff increíble a nivel personal y profesional, les voy a ver a todos y eso siempre te mueve cosas. De hecho, he aprovechado antes para felicitarles las fiestas e intentar hablar un poco con ellos para que pueda estar más concentrado en el partido. Habrá mucha gente en la grada que he visto en muchos viajes y partidos, en las celebraciones. Para mí es un partido en que emocionalmente es importante. También sé que en el momento en que empiece el partido voy a intentar estar lo más centrado y ayudar a mi equipo a ganar", finalizaba.