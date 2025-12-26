Mirotic despierta a tiempo al AS Mónaco para imponerse al Madrid

El gran encuentro de Facundo Campazzo, con 28 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes, no fue suficiente para doblegar a un AS Mónaco, que tuvo en Nikola Mirotic el revulsivo en el último cuarto (10 puntos), para llevarse la victoria (100-95) antes de visitar el Palau la próxima semana.

Con Lyles baja de última hora por problemas en el cuello, Abalde apenas jugó el primer minuto y Scariolo ya lo enviaba al banco con dos faltas y un agresivo Madrid ya cometía tres faltas en apenas 1,5 minutos con Mónaco por delante (6-2). Las quejas de Scariolo ya le valió una técnica en un inicio un tanto desangelado del Madrid (11-7).

Los blancos buscaban a Tavares, el recurso más fácil cuando no hay claridad de ideas en ataque, y el caboverdiano lograba darle la vuelta al electrónico (13-16). Tavares jugaba a placer en ese primer cuarto, recogiendo balones ofensivos (4), y con fáciles canastas sin que ningún jugador local pudiera frenarle (13) y claramente marcando la diferencia en el duelo (18-20).

El pívot se iba al banco con 15 puntos y siete rebotes (18 de valoración), y lo aprovechó el Mónaco para ponerse por delante al final de un primer cuarto muy igualado y donde el pívot blanco fue el gran protagonista, con nueve rebotes ofensivos de los blancos (21-20).

Campazzo, en una acción del primer tiempo ante el AS Mónaco / RM

Un Mónaco muy activo

Mónaco volvía al duelo muy activo, tanto en defensa como ataque, con problemas del Madrid en el rebote defensivo, sin Tavares en pista (26-22). Scariolo daba la alternativa a Len, a la espera de volver con el caboverdiano.

Nedovic tomaba la batuta ofensiva de los locales, con acierto en el tiro, que les permitía dominar el marcador, con la máxima hasta el momento (30-25). Campazzo trataba de romper el control local, aunque los de Spanoulis seguían inspirados con Strazel. Scariolo se resistía a devolver a la pista a Tavares, y eso beneficiaba a los locales, con más opciones de romper por el centro y la diferencia crecía (34-27).

Mario Hezonja, en tareas defensivas ante un Mónaco que aguantó el gran partido de Tavares en la primera mitad / RM

Hezonja abría la tapa y su triple les acercaba (34-30) con un Mirotic invisible por el Mónaco. Quién le ha visto y quién le ve al montenegrino, sin un papel digno en su nuevo equipo y que la semana próxima estará en el Palau.

Dominio local al descanso

Tavares volvía al partido aunque Mónaco resistía (36-34). El caboverdiano, desdeñando a los colegiados tras serle señalada una falta, recibía una técnica y dejaba el partido con tres en su casillero. Un queja sin sentido que le llevó al banco. Los mejores momentos de Mónaco (47-40) aunque el Madrid resistía al descanso tras triple de Procida (47-43).

En la reanudación, Mónaco lograba su máxima renta tras triple de nueve metros de Mike James (55-43) con un Madrid sin el físico necesario para hacer frente a los locales, que obligaba a Scariolo a parar pronto el duelo tras un 8-0 inicial. El Madrid se situaba en zona pero la diferencia seguía creciendo a su máxima (57-43). Un triple de Campazzo daba aire a los blancos, muy blandos al inicio del cuarto (61-51).

Mirotic celebra una acción de su equipo, aunque no lograba anotar hasta el último cuarto, lanzando a su equipo / MONACO

El base argentino era el que mostraba más liderazgo y acierto, con un triple más tiro adicional, que permitía al Madrid agarrarse al partido (61-57). A un triple de Abalde respondía James, para seguir en control (67-62) y con Tavares de nuevo en pista. El Madrid cambiaba su aspecto con Okeke, que permitía a los blancos igualar el duelo al final del tercer cuarto (70-70) tras dominio blanco en el cuarto, por 13-27.

Despierta Mirotic

Por fin anotaba Mirotic dos triples consecutivos, para adelantar al Mónaco que volvía a mandar tras el arreón visitante (81-75) a 6:37 del final. Campazzo volvía a pista para intentar coger de nuevo el control. Un parcial de 8-0 daba empuje a los locales (83-75). El base argentino cometía antideportiva ante Mirotic, que ampliaba la renta a 12 con un efectivo Okobo (87-75). Un parcial de 14-2 hacía mucho daño al Madrid.

El montenegrino seguía anotando hasta alcanzar los 10 puntos, todos en el cuarto final, y ponía la guinda a un cuarto dominado por el Mónaco a pesar del gran encuentro de Campazzo (28) y Tavares (21), para llevarse la victoria (100-95) y dejar al Madrid detrás en la clasificación, a la espera de su visita al Palau.