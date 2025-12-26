El Obradoiro da inicio a su Campus de Nadal de la mano de El Corte Inglés

El Monbus Obradoiro y El Corte Inglés han realizado la presentación del XII Campus de Nadal que realizan conjuntamente. Para ello, realizaron un acto en el día de ayer en el que reunieron a todos los niños y niñas participantes, además de los instructores, en la entrada del centro comercial.

De nuevo, el campus alcanza un gran número de participación y todos los inscritos comenzaron a realizar las actividades iniciales del mismo, ya que arrancaba en el propio viernes. Además, este campus continuará sus actividades en el día de hoy y proseguirá los días 29 y 30 de diciembre, con los que se cerrarán las actividades en la pista, aunque no serán las últimas sorpresas.

Los participantes podrán asistir como invitados al duelo del 31 de enero, a las 18.30 horas, frente al Alimerka Oviedo Baloncesto, como ya hicieron en el choque del pasado 16 de diciembre ante el Caja Rural CB Zamora. Los familiares o acompañantes podrán beneficiarse de descuentos especiales para estas entradas.

Por otro lado, en el campus habrá sorpresas que quedarán en el recuerdo de los más jóvenes, como visitas de jugadores del primer equipo, lo que permitirá a los participantes aprender y disfrutar de un ambiente navideño y deportivo.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo técnico individual, la coordinación y el trabajo en equipo, además de participar en juegos, concursos y actividades especiales que combinan aprendizaje y diversión.

Ahora le queda disfrutar a los más jóvenes de los días de actividades junto a sus compañeros a través del baloncesto, en un campus que ya ha alcanzado su edición XII y que apunta a continuar en los próximos años como un proyecto consolidado y de éxito que atrae cada vez a más perlas de Compostela y de su área. Porque en las fechas festivas la actividad deportiva y saludable no tiene excusa para ser abandonada.