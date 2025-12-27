Derbi: Obradoiro y Coruña se miden en el partido del año

Todo listo para el partido del año. Monbus Obradoiro y Leyma Coruña se miden este domingo en el Multiusos Fontes do Sar, a las 18.00 horas, en un derbi gallego con los locales siendo segundos en liga y los herculinos liderando la Primera FEB. Un aliciente extra entre rivales directos, cuya guinda es el reencuentro de Diego Epifanio y Yunio Barrueta con su exequipo en el choque, con Olle Lundqvist y Goran Huskic lesionados y sin poder saltar a competir.

En su previa, Epi destacó que este no será un duelo de estilos, ya que considera que en los datos son dos conjuntos parejos en posesiones y puntos. Más bien será un choque de dinámicas en la que una buscará cortar la otra para despedir el 2025 o con un líder que ponga tierra de por medio o por un equipo que le pise los talones para arrebatarle la cabeza en cuanto les llegue un tropiezo.

El Leyma acude a Santiago como invicto en Primera FEB, ya que su única concesión fue en Copa España ante el Grupo Ureta Tizona Burgos, quien los elimino en un último cuarto en el que les endosó 37 puntos (83-95). En liga se ha impuesto en los doce encuentros que ha disputado sin pasar demasiados apuros. El único choque en el que pudo salirle cruz fue en su visita al Movistar Estudiantes, pero su magnífico final del partido les permitió llevárselo (87-92). Un equipo muy trabajado que manda en la competición por méritos propios y que tiene el aura de la ‘suerte del campeón’, que les ha impedido caer incluso en los días que no han tenido brillantez.

Por el otro lado se presenta el ‘contendiente’. Un Obradoiro que tuvo un inicio habitual en los equipos de Epi y en el que lo inusual ha sido la rápida y drástica adaptación de sus hombres a los sistemas para entrar en racha. La amplia derrota en la visita al Hestia Menorca (97-77) y la de Sar ante el Grupo Alega Cantabria (82-87) en las dos primeras jornadas levantaron todas las alertas, salvo dentro del equipo picheleiro.

A partir de ahí, Epi pidió calma y comprensión, alegando que a sus proyectos les lleva tiempo arrancar. Dicho y hecho. El Obra conquistó Gipuzkoa por la mínima (95-96) en la tercera jornada y, desde entonces, no conoce la derrota. Ese choque, sumado al de Estudiantes (78-79), son de los que también permiten tener la duda de si esa ‘suerte del campeón’ le pertenecerá a los herculinos o a los compostelanos, aunque está claro que se quedará en Galicia. Hablar de ello, no es desmerecer todo el oficio que han tenido ambos equipos, que es lo que los tiene en la cumbre y hay que hacer muchas cosas bien para que esa suerte llegue y las pelotas entren.

Para ello, chocarán dos equipos muy parejos en muchos aspectos del juego, aunque con diferencias notables. Carles Marco se ha volcado en tener un equipo con mucho ritmo, en el que realiza cambios constantes para generar caos y que busca mucho el rebote, tanto para correr como para tener segundas oportunidades. A Epi le costó en el inicio por las dificultades en ese aspecto, en el reboteador, pero ha construido una defensa muy sólida que le ha permitido ganar los encuentros hasta cuando costaba que la pelota entrase y que le ha permitido generar transiciones con éxito. Además, el pick and roll ha sido uno de los fuertes de sus sistemas, que también aprovechan los indirectos.

Caos contra orden, son las principales diferencias que se pueden encontrar en sus dos sistemas que, en los datos, son muy parecidos. Eso sí, todo apunta a que Carles buscará un ‘correcalles’ y que se juegue menos cinco contra cinco, mientras que Epi querrá que Coruña tenga que medirse a su inexpugnable defensa en la que no querrá fisuras. El rebote será una de las mayores claves que marquen el equipo que domine el ritmo. Epi ya ha avisado y mentalizado a sus chicos de que ellos van a coger rebotes, sobre todo ofensivos, porque es una de sus virtudes y no debe sacarlos del juego.

También será interesante ver la experiencia que ponen los jugadores en este partido. Todo apunta a un derbi igualado y será determinante saber controlar esas dinámicas. Ambos equipos tendrán sus momentos de rachas, buenas y malas. Quizás, lo más interesante y lo que marque la victoria será ver que equipo domina mejor las negativas. Saber frenar el ritmo rival, encontrar faltas para ir a la línea de personal si no entra la pelota y gastar bien las faltas.

Pase lo que pase, lo que queda claro es que será un derbi de emociones fuertes por todo lo que está en juego para ambos, más allá de ser un duelo entre vecinos. El resultado de este derbi puede marcar liderato y ascenso a ACB a final de temporada.