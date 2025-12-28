El Obradoiro tumba al Coruña y acaba con su imbatibilidad en el derbi

El Monbus Obradoiro retiene el derbi en la capital gallega tras tumbar al líder invicto en un igualado choque en el que supo mantener la ventaja, cerrándolo con el 103-99. La tensión fue palpable en ambas aficiones, pero los de Compostela hacen caer por primera vez a los coruñeses en liga y se ponen a un triunfo. Como detalle, los jugadores del Obra calentaron con una camiseta con la que le desearon animos a Lundqvist en su recuperación.

El salto inicial era picheleiro y Dos Anjos ponía un mate a una mano. Pacheco ponía un triple frontal y Westermann respondía (5-3). El pívot compostelano sacaba un gran gancho, aunque se le escapaba Thiam en defensa (7-5). Pacheco empataba tras superar a Westermann botando en un derbi trepidante. El primero en mover ficha buscando músculo era Carles con Diop y Barro- El primero cometiendo falta de tiro sobre Dos Anjos y Barrueta asistía a Jorgensen en el rebote del segundo.

Intercambiaban mates Dos Anjos y Diop, que también anotaba a media distancia (10-13). Galán sumaba dos tiros libres, pero el interior herculino sumaba otros dos. El que sí metía un triple era Barrueta para el 15 iguales. Jou lo devolvía. Parecía que Leyma era el que marcaba, ligeramente, el tempo. Epi daba entrada a Andersson y Quintela para mejorar en defensa. Dos Anjos seguía siendo el ancla ofensiva, con otro gancho sobre Thiam, que luego le haría falta en el intento de mate. Los dos dentro para llegar a 11 en su cuenta (19-20) y a descansar por Kravic.

Seguía siendo el juego interior picheleiro su mejor baza, pero Leyma anotaba más con el triple de Cuevas (21-25). Además, llegaba la quinta local y Diop sumaba el primero (21-26). Speight castigaba de tres y Kravic conectaba un gran gancho para empatar (26-26). Sacaba la falta en ataque Speight, que se desataba con las gradas. Adelantaba Barcello desde la línea de personal y cerraba el cuarto 31-26 con un impresionante triple lejano.

Regresaban a pista con una buena defensa local y canasta de Westermann tras rebote. Error de Brito, que le daba el dos más uno a Radoncic en transición (33-29). Gran movimiento de balón local, que dejaba solo a Kravic, y taponazo de Andersson. La defensa del Obra hacía acto de presencia, además de dominar el rebote. Pacheco aparecía desde el exterior, pero Kravic mantenía el ritmo con canasta tras rebote. El base brasileño lograba dos puntos posteando a Speight y, de inmediato, Barcello dejaba el triple. Jorgensen no daba un respiro con la bandeja (40-36).

Cambiaba todo el quinteto Carles, que tenía que pedir tiempo con el triple tras paso lateral de Barrueta (43-36). Cuevas regresaba a la situación anterior y Kravic asistía a Galán en el poste. El acierto de ambos equipos era increíble. Speight se iba a canasta solo y cubría con el cuerpo a Diop, que los desestabilizó, cayendo mal. Lo atendía el cuerpo médico y salía por Westermann, que tiraba por el los tiros libres, con sendos errores. El francés fallaba de tres, pero Kravic encestaba tras rebote. Radoncic lo contestaba (47-41).

Era el momento del Obra y Barrueta sacaba un dos más uno efectivo (50-41). Cuevas dejaba la bandeja y Epi pedía tiempo. Volvía Speight, que le daba el balón a Galán para sacar falta y sumar desde el tiro libre (52-43). Barro minimizaba daños desde la línea personal con lo que eran los últimos puntos de la primera parte (52-45).

Pase aéreo de Westerman a Dos Anjos en el inicio de la segunda parte y triple de Jorgensen. Barrueta finalizaba una buena penetración lateral, seguida del tres más uno de Jou, sin el adicional (56-51). El Capitán América Barcello aportaba dos más y Jorgensen encestaba una bandeja con falta. Acción de tres puntos. Westermann, desde la frontal, metía el triple y Barcello asistía a Andersson en transición (63-54). Polémica falta de Dos Anjos a Thiam, en lo que parecía un tapón. El pívot no fallaba (63-56). Andersson volvía a machacar solo y Barro finalizaba en el poste ante Barcello.

No se desenganchaba Coruña y Cremo sacaba la cuarta de Westermann, en un dos más uno, y también había técnica al banquillo. Dos más del exterior (65-62). Triple de Barcello para reaccionar. Diop rebajaba la euforia a media distancia, continuado por el triple lejano de Cremo para ponerse a uno. Y el Capitán América también conectaba desde lejos para sumar 16. Volvían a pitar falta en el taponazo de Galán a Musa, muy protestada por la Caldeira, que apagaba al pívot en la línea de personal.

Los locales estaban tensos. Pérdida de Barcello y nuevos tiros libres para Musa, ahora acertado. Mala selección de Speight y machacaba Thiam en la siguiente acción para igualar a 71. El base sumaba dos tiros libres tras falta de Cuevas,con ambos equipos en bonus. Gancho increíble de Radoncic, bien punteado. Falta de Thiam y técnica. El primero era de Speight y Galán aportaba los dos siguientes para cerrar el cuarto 76-73.

Campo atrás visitante y triple de Quintela para arrancar el último acto. Thiam y Pacheco sumaban de dos cada uno. Mala selección de Brito y pérdida de Quintela, seguía la 'aceleración' local. Al menos, el Leyma estaba igual. Galán fallaba de tres, pero penetraba en la segunda oportunidad para dejar la bandeja. Otra defensa que los colegiados tornaban en falta, 'regalando' dos puntos a Thiam (81-75). Matazo de Brito para disipar fantasmas y gancho de Kravic, en el que hubo dos faltas no pitadas (85-79). Tiempo de Carles.

Caía el triple de Brito (88-79). Asistencia inverosímil de Cuevas cayendo a Barro bajo el aro y triple de Diop para cortar dinámica (88-84). Paraba ahora Epi. Galán tiraba solo a corta distancia. Anestesiaba la reacción herculina el triple en la contra de Barcello (93-84). Tiempo visitante. Robo de Cuevas a Speight y bandeja solo, seguida por otra en contraataque de Jorgensen. Ahora detenían los locales, con técnica a Carles. Más uno de Barcello. Kravic aportaba otro gancho (96-88). Mala selección de Westermann. Barcello negaba a Jorgensen, al que aplaudía al no superarlo. El crono quemaba al Leyma.

Radoncic anotaba en el poste a la desesperada, pero Westermann los noqueaba de tres (99-90). Buenas defensas locales seguidas, en las que finalmente caía la falta. Solo sumaba uno Coruña, pero le caía otra a Barrueta al pasar por encima de Cremo. Más dos (99-93). Quemaban tiempo los de Epi, sin anotar. Triple de Pacheco y 12 segundos y tres de diferencia. Sin bonus, primera falta sin tiro. La segunda igual, con Westerman quemando hasta los cinco. Le tocaría tirar a Barcello. Le cantaban MVP al Capitán América, que ponía el 101-96. Triple de Cuevas y falta sin tiempo que dio dos más para el average (103-99).

Ficha técnica

103- Monbus Obradoiro: Westermann (11), Barcello (22), Barrueta (11), Galán (12) y Dos Anjos (11) – quinteto inicial – Andersson (6), Speight (6), Kravic (14), Etxeguren (-), Quintela (5), Brito (5) y Grela (-).

99- Leyma Coruña: Pacheco (15), Jorgensen (13), Jou (6), Radoncic (11) y Thiam (10) - quinteto inicial - Cuevas (13), Brnovic (0), Cremo (11), Braz (-), Diop (12), Barro (8) y Díaz (0).