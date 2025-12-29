Alexandre Otero vence y convence con el récord del Trail de Lousame

De récord. Así puede calificarse la edición de 2025 del Trail de Lousame, el más concurrido de su historia con 512 atletas, un 19% más que en la edición anterior. A mayores, la prueba corta fue también a más concurrida de estas nueve ediciones, con 338 participantes, ya que la organización se vio obligada a autorizar 50 plazas adicionales para dar respuesta a la demanda por parte de atletas de toda Galicia.

Y el tercer récord cayó de la mano del ganador absoluto de la prueba: Alexandre Otero Iglesias, que no solo le arrebató a Elpidio Gómez la mejor marca que poseía desde 2021 (2 horas 1 minuto y 41 segundos), sino que se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en el Trail de Lousame.

El segundo clasificado y ganador de la edición de 2024, Damián González Castro (Boiro), marcó 2 horas 1 minuto y 17 segundos. Es decir, rebajó en 24 segundos el récord establecido en 2021 por Elpidio Gómez. Incluso el tercer clasificado, Federico Losada Conde (Club Deportivo Biosbardos) estuvo a punto de mejorarlo, pues paró el crono en 2 horas 1 minuto y 47 segundos. De hecho, hasta el récord de Elipio Gómez, nadie había bajado de las 2 horas y 6 minutos en Lousame. Este domingo los seis primeros clasificados rebajaron ese tiempo, lo que da también una idea del nivel de los atletas participantes y del extraordinario ritmo de la prueba.

Una rapidez que no se repitió en la prueba femenina, mucho más lenta que en ediciones anteriores. La victoria fue para Bea Barroso Pérez (Club Atletismo Noia) con un tiempo de 2 horas 37 minutos y 48 segundos y en el puesto 50 de la clasificación general