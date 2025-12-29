El Náutico de Portosín cerró el año con un brillante encuentro deportivo

La ría de Muros y Noia fue la principal aliada con el Real Club Náutico de Portosín para rubricar una jornada brillante en el último encuentro deportivo de la temporada del club de O Son.

A pesar de la gélida noche, con temperaturas que bajaron del cero en los termómetros locales, una veintena de embarcaciones se concentraron en esta recta final del año para definir el ranking social de 2025. A las doce del mediodía todos los veleros ya navegaban. De un lado los cruceros, que trazaron una costera de 15 millas. Del otro, cercano al club, la vela ligera, dibujando un circuito técnico entre boyas.

El gran vencedor final en los Cruceros, que disputaban el Trofeo Repsol, fue el Bacor, de Francisco Javier Villamil, que se llevó el triunfo en la clasificación absoluta y el premio al Ranking Anual Repsol. La segunda plaza fue para el Siradella, de Francisco Gude y César Álvarez, recayendo el bronce en el Dracco, de Pablo Oliver.

Respecto a la vela ligera, la Regata Gadis – Memorial Alejandra Fernández, reconoció al mejor Sub11 Optimist, que fue Pablo Rubio. A las mejores regatistas femeninas, Sarela González y Helena Gómez, así como el podio absoluto coronado por Alejandro Ferrín, en el oro; Alonso Ons, en la plata; y la propia Sarela González, en el bronce.

Se entregaron los premios a los mejores en pesca deportiva, que fueron José Antonio Liñayo, con la embarcación Touxeiro; Ramón Seijas, con Vipau; y Ángel Ferreirós, con Fucus. Liñayo se llevó también el trofeo a la pieza más grande, que fue un pinto, de 2,060 kilos.

En el Campeonato de Mus, las vencedoras fueron María Dolores García y Ana García. Y en el Desafío de Botes a Remo, los campeones fueron el equipo de la Cofradía de Pescadores San Andrés de Portosín.

Hubo homenajes a Ramón Seijas, por su pasión en la enseñanza del arte de la pesca a los más pequeños. Y a Marisol Sánchez, en la organización de los campeonatos de Mus.

Asistieron a la entrega de premios el presidente del club, Jorge Arán, acompañado por los directivos José García, Miguel Reboreda y Jesús Fernández, así como Jorge Fernández, padre de Alejandra Fernández, a quien se le dedica el Memorial; y Marco Antonio Vázquez, vicepatrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Portosín.