El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela

Miguel Ángel Alonso Naya, 'Míchel' (Ferrol, 24/07/1974) refuerza la estructura deportiva del Racing Club Ferrol en calidad de entrenador de su Juvenil A de División de Honor. El técnico ferrolano, que ya dirigió al primer equipo del club departamental en dos etapas anteriores, se incorpora al grupo de trabajo de Álex Vázquez para realizar también "tareas de scouting y asesoramiento".

El Racing se asegura un perfil que ofrece "al grupo estabilidad, criterio y una línea de trabajo acorde al modelo de formación que pretende afianzar el responsable de nuestra cantera, Álex López". Una incorporación que mantiene la apuesta de la entidad por el talento local, "representado por profesionales vinculados a 'la casa' y conocedores de la realidad social, deportiva y cultural del club".

Míchel Alonso, nuevo entrenador del Juvenil A del Racing Club Ferrol. / Jesús Prieto

De esta forma, Míchel Alonso regresa al club ferrolano después de dirigir al equipo en la campaña 2009/10 y durante once encuentros en el 2016. Además de entrenar al Racing, el preparador desarrolló su carrera en CD As Pontes, SD O Val, UD Somozas, Rápido de Bouzas, Coruxo FC, SD Formentera, SD Compostela o Arosa SC.

Pasado picheleiro

Alonso llegó a Compostela relevando a Manel Menéndez en el banquillo blanquiazul después de la jornada 7 de la temporada 2023/24. Cinco partidos sin ganar y una situación clasificatoria complicada (puestos de descenso) propiciaron la llegada del técnico gallego a la institución santiaguesa.

Míchel consiguió remontar el vuelo del equipo picheleiro, firmando un final de primera vuelta excelente. El pobre rendimiento del equipo en el último tercio de la campaña lastró la aventura del técnico en Compostela, provocando su destitución en la penúltima fecha, después de caer (0-1) frente al UP Langreo en casa.

A pesar de la derrota, la esedé llegó a la jornada 34 con opciones reales, aunque muy remotas, de clasificar a los playoffs. Finalmente, una derrota ante el Rayo Cantabria (3-1) con Antón Permuy en el banquillo acabó con la ilusión del ascenso, dejando al Compos a las puertas de la fase de promoción.

Ahora, Alonso tendrá que afrontar el ambicioso reto de salvar al Juvenil A del Racing del descenso en la División de Honor, categoría que comparte con la SD Compostela. El equipo departamental ocupa la última posición de la clasificación con solamente 7 puntos (a 8 de la permanencia), mientras que los compostelanos se encuentran en una cómoda séptima plaza, con 18 puntos, a tan solo cuatro de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey.