Sar vivió un gran día de fiesta

Se olía en el ambiente. El encuentro de este domingo en Sar no era uno cualquiera. Se dejaba sentir. Cuando todavía faltaban más de dos horas para el salto inicial eran ya muchos los vehículos que estacionaban en la cuesta que da acceso a la Cidade da Cultura. Y se dejaba ver la prenda que ayer fue más moda que nunca en la caldeira. Parecía que los aficionados santiagueses tenían más fondo de armario ya que unos portaban bufandas en las que predominaba el blanco, en otras dominaba el azul oscuro y también las había que combinaban ambos colores. Mientras tanto la legión naranja que llegaba de A Coruña hacía honor al color de la camiseta de su equipo.

La rivalidad entre Santiago y A Coruña viene de lejos. Pero este domingo ni se sintió. Miembros de ambas aficiones coincidían en el bar A Tasca de Fontiñas. Sin incidentes. Y con una coincidencia, los botellines de Estrella Galicia eran norma común como consumición.

El cielo respetó el derbi y por ello muchos seguidores compostelanos optaron por acercarse a Sar caminando, prescidiendo del coche para salvar así los atascos habituales que ayer, si cabe, fueron un poco más intensos aunque la labor de la Policía Local enseguida ponía solución.

Una riada de personas llegaba desde Fontiñas con rostros conocidos como el de Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago, o el ourensano Rodrigo Vázquez, presentador del programa El Cazador de RTVE que acompañaba a un grupo enfundado en bufandas obradoiristas.

Y es que el partido lo merecía. Primero contra segundo. Y en juego un triunfo importante para competir por el ascenso directo.

Hora y media antes del comienzo la afición obradoirista recibió a sus jugadores. El más que llegó antes fue Brito, quien vivió los primeros cánticos y bengalas. Poco a poco irían accediendo el resto de sus compañeros con un magnífico ambiente y con los jugadores agradeciendo que estuvieran allí para ese emotivo momento tan festivo.

Nadie se quiso perder el choque. El pabellón se quedó pequeño. Recibía a los espectadores en el hall con un paje real, con trono incluído, gentileza de El Corte Inglés, que obsequiaba a todos con caramelos. No faltaba la mascota obradoirista. Y a mayores había un fuerte dispositivo policial para prevenir cualquier tipo de altercado. Sería la antesala de lo que se viviría después cuando a los aficionados se le puso la piel de gallina con el Miudiño y vibraron con la interpretación de Himno Gallego al son de un grupo de gaiteiros desde el centro de la pista.

Hasta en el palco hubo codazos. El presidente del Monbus Obradoiro, Raúl López ejerció de anfitrión con su homónimo del Leyma Coruña, Pablo de Amallo. Entre ambos se sentó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y no muy lejos el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa. No faltaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Deportes, Pilar Lueiro; y otros ediles santiagueses como Borja Verea y José Antonio Constenla; el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde; el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López; el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira; el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el alcalde de Ames, Blas García, amén de otros rostros conocidos como el doctor Juan Gestal; el piloto de rallys Luis Penido; o el director de Ventas de Franquicia de Gadis, Miguel Freire.

A partir de ahí todo fueron nervios entre los 6.011 asistentes, aplausos a los jugadores propios y gritos de ánimo en un encuentro que no se decidiría hasta los últimos segundos y en el que la alegría, en esta ocasión, caería del lado obradoirista..