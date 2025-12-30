Una 'masterclass' de Ana María Pelaz cierra el campus navideño del Rítmica Compostela

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela puso este pasado sábado el broche de oro a la XIV edición de su Campus de Navidad con una masterclass de alto nivel impartida por la seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, Ana María Pelaz, una figura clave y de referencia absoluta en la gimnasia española.

La jornada del sábado, desarrollada en sesión de mañana y tarde, estuvo dirigida de manera exclusiva a equipos de competición y gimnastas individuales, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de todo el campus. Durante la masterclass, Ana María Pelaz compartió su amplio conocimiento técnico, los criterios actuales de la alta competición y las líneas de trabajo que marcan el presente y el futuro de la gimnasia rítmica a nivel nacional, ofreciendo una formación de máximo nivel.

La presencia de la seleccionadora nacional supuso un valor añadido excepcional para el campus, elevando el prestigio de una edición que ya había contado a lo largo de la semana con invitados de primer nivel. Su cercanía, rigor y capacidad pedagógica fueron especialmente valorados por las participantes, que pudieron trabajar directamente bajo la supervisión de una de las máximas autoridades de este deporte en España.

Desde la organización, María Cañabate quiso destacar la importancia de este cierre de campus: «Contar con Ana María Pelaz y poder ofrecer una masterclass de este nivel es un privilegio para nuestro club y para todas las gimnastas que han participado. Este tipo de experiencias marcan la diferencia en la formación de nuestras deportistas y refuerzan el trabajo que se realiza desde la base».

Cañabate subrayó además que el Campus de Navidad «no solo busca mejorar el nivel técnico, sino también transmitir valores, motivación y referentes reales a las gimnastas», agradeciendo la implicación del equipo técnico, de las familias y de todas las personas que han hecho posible una nueva edición de éxito.

Con este cierre de alto nivel, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela concluye una XIV edición marcada por la excelencia, la formación y el compromiso con el deporte de base, consolidando su Campus de Navidad como una cita imprescindible en el calendario nacional y situando, una vez más, a Santiago de Compostela como punto de referencia de la gimnasia rítmica española.