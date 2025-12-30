Resaca del derbi gallego: el Obradoiro hereda la racha del Leyma

La resaca del derbi gallego deja muchas cosas positivas en Sar. El Monbus Obradoiro se pone a un triunfo del Leyma Coruña, al que fue capaz de dominar para acabar con su racha como invicto de doce triunfos, doblegándolos por 103-99 en un duelo de alta tensión. Así, los compostelanos heredan la racha de los herculinos y están a un triunfo de empatar el récord consecutivo que lograron los de Carles Marco, que incluso podrían superar.

Pero para aspirar al liderato, los de Diego Epifanio deben recoger todo lo bueno que han hecho jornada tras jornada, además de en el derbi, así como todo lo malo para corregirlo y seguir creciendo. Lo que han dejado claro Obradoiro y Coruña es que son los dos equipos que están, al menos, un escalón por encima de todos por juego, calidad y variables.

Pese a que el marcador se fue a muchos puntos, ambos equipos realizaron grandes defensas. Ese ha sido uno de los fuertes de los picheleiros a lo largo del curso. El equipo de Epi se ha alimentado de poner un ‘cerco’ en su aro, que le ha permitido alimentar su ofensiva a partir de las transiciones. Ello le permitió llevarse muchos encuentros en los que no tuvo las muñecas calibradas.

Pero ahora hay que sumarle que la ofensiva ya funciona a un ritmo intratable y el acierto de los de la capital gallega, sumado a su número de posesiones, los hace un conjunto muy difícil de alcanzar por el resto de equipos de Primera FEB. El detalle que faltaba por pulir, el del rebote, se ha visto muy trabajado en este derbi, que era lo que le faltaba y necesitaba el equipo para competir de tú a tú con el líder y poder superarlo.

La actitud para ir al rebote en los dos aros que ha tenido el equipo, sabiendo bloquear tanto el defensivo como el ofensivo, no debe ser flor de un día. El resto de equipos no trabajarán la captura de balones como lo hace Coruña y habrá que aplicar pinceladas diferentes según las piezas rivales. Pero los jugadores obradoiristas deben aprovechar lo aplicado con los herculinos para ser una quimera.

Sin duda, los 6.011 espectadores que acudieron a Sar han quedado convencidos de que, ahora mismo, estos son los dos equipos favoritos al ascenso, ya no por resultados, sino por su juego. Y, sobre todo, que el Obradoiro ya está muy pulido y en un pico de forma y rendimiento muy elevado.

Por supuesto, quedan cosas a mejorar, lo mismo que para Coruña. En el caso del equipo de Epi, todavía se puede mejorar la selección de tiro y la toma de decisiones. Durante todo el encuentro, salvo los primeros minutos, la sensación fue de dominio compostelano, con los herculinos a caballo de los de Sar. Pero también hubo momentos de duda.

Speight todavía necesita adaptarse más al equipo y encontrar sus espacios. Tomó algunos tiros innecesarios en lugar de madurar las jugadas, como sí hizo Westermann. Buen ejemplo de ello fue una suspensión a media distancia muy difícil y sin sentido, además de no dar ordenado al equipo para encontrar mejores opciones que los triples de Galán.

Kravic hizo un partidazo, con sus peros también. Muchos de sus ganchos y movimientos en el poste fueron balsámicos para los santiagueses. Pero en varias opciones también decidió girar hacia el lado en el que había un segundo defensor o compañero, juntando demasiados cuerpos y dificultando opciones. Pero, en líneas generales, ya da la sensación de estar perfectamente asentado.

Mucho más se podría decir del Obradoiro, pero lo más destacado son las variables y la riqueza táctica de la que dispone Epi con sus hombres. Ese es el detalle clave de este equipo. Inició destrozando en el pick and roll. Luego, buscó tanto directos como indirectos para sus tiradores. Y, cuando hizo falta, logró generar espacios para que las penetraciones se hundieran como un cuchillo en la mantequilla. Muchas armas y, sobre todo, conocimiento para darles uso.

