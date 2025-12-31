El deporte gallego en 2025: fracaso e ilusión renovada de Obradoiro y Compostela, Euro Celta y adiós de Lete

El año 2025 deja muchas noticias de gran magnitud en el deporte gallego y también en Compostela, que ha sufrido con el descenso de la SD Compostela a la Tercera RFEF y el fracaso del proyecto del Monbus Obradoiro en su primer intento por el ascenso. Eso sí, ahora los aficionados de la capital gallega se tomarán las uvas con ilusiones renovadas en dos proyectos que apuntan a recuperar la categoría y que marchan viento en popa.

Fútbol

Este año será inolvidable para el celtismo, que celebró el regreso de su equipo a una competición europea, homenajeó a su capitán Iago Aspas tras superar a Manolo O Gran Capitán como jugador con más partidos oficiales en la historia del club y comprobó que la decidida apuesta de Claudio Giráldez por la cantera ha recuperado la comunión entre equipo y afición.

Las alegrías del Celta no fueron las únicas que celebró el fútbol gallego. El Pontevedra acaparó portadas nacionales por su exitosa participación en la Copa del Rey antes de lograr el ansiado ascenso a Primera Federación, a la que regresó por la puerta grande pese a la salida del técnico Yago Iglesias camino de Lugo.

Bajo la dirección de Rubén Domínguez, el Pontevedra despide el año inmerso en la zona de promoción de ascenso, acompañando al filial celeste y al Racing Ferrol. A una de esas plazas también aspira el Lugo en el inicio de la era “post-Tino Saqués’.

El club más laureado del fútbol gallego, el Deportivo, también sueña con el ascenso. Los últimos tres tropiezos ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra han provocado que cierre 2025 fuera de los puestos de ascenso directo a Primera, pero el equipo de Antonio Hidalgo arranca el nuevo año como uno de los máximos favoritos a terminar el curso entre los dos primeros.

Por otro lado, la capital gallega sufrió el dramático descenso del Compos a la Tercera RFEF. No pudo salvar los muebles Secho Martínez, pero sí la renovación, que también supuso traer nuevas ilusiones a Santiago. Por el momento, lidera en solitario y apunta al regreso de categoría.

Baloncesto

Fuera del fútbol, el traumático descenso del Básquet Coruña a Primera FEB -colista de la ACB la temporada de su debut en la máxima categoría- y el fracaso del Obradoiro en su intento por regresar a la élite han dejado al Río Breogán como el único representante gallego en la ACB. Eso sí, Obradoiro y Coruña vienen de protagonizar un hermoso derbi para despedir el año, en el que ganaron los compostelanos y que deja claro que son los dos principales candidatos al ascenso.

En la categoría femenina, el Baxi Ferrol de la compostelana Blanca Millán paseó el nombre de Galicia por Europa. El equipo de Lino López alcanzó la final de la Eurocup, donde fue derrotado por el Villeneuve d´Ascq francés.

Polideportivo

Otras chicas, las del Balonmano Porriño, también rozaron el título continental en la EHF European Cup. El equipo dirigido por Isma Martínez sucumbió en el partido de vuelta ante el Valur islandés (25-24) tras firmar tablas en tierras gallegas.

El 18 de octubre de 2025, Susana Rodríguez Gacio agrandó su leyenda al conquistar en Australia su séptimo mundial de paratriatlón, en la modalidad PTVI de deportistas con discapacidad visual.

Meses antes, la atleta Ana Peleteiro volvió a mostrar su sonrisa tras conquistar la medalla de oro en el Europeo de Apeldoorn (Países Bajos) y el bronce en el Mundial de Nankín (China). Fue su reivindicación después de quedarse a las puertas de la ‘chapa olímpica’ en París. Además, a finales de año, meses después de anunciar que había perdido un bebé, reveló que será madre por segunda vez.

Con Teresa Portela fuera del mapa deportivo por una incomprensible decisión de la Federación Española, la interminable factoría del piragüismo gallego dejó la eclosión del canoísta cangués Pablo Graña, el bronce mundial de Rodrigo Germade y Carlos Arévalo en el K-4 y los éxitos del emergente Jaime Duro.

El boxeador olímpico Emmanuel Reyes Pla sumó nuevos éxitos internacionales con la medalla de bronce en el Mundial de pesos olímpicos disputado en Liverpool y el tercer puesto en el Mundial de la IBA celebrado en Dubái.

La permanencia del Dépor Abanca en la Liga F, el ascenso de As Celtas, la Copa de la Reina conquistada por el Club Deportivo Burela, así como la explosión de Sara Guerrero (triatlón), Lucía Rodríguez (bádminton) y Lucas Yáñez (patinaje artístico) son otras imágenes imborrables del año.

Un 2025 que se cierra con el anuncio de que José Ramón Lete abandona, por motivos personales, la secretaría xeral para el Deporte del Gobierno gallego, cargo que asume el coruñés Roberto García Fernández, hasta ahora jefe del Servicio Provincial de Deportes en A Coruña.