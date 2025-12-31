Kappa vestirá al Ximnasia Rítmica Compostela

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela da un nuevo paso en su proceso de consolidación y crecimiento tras cerrar un acuerdo de colaboración con Kappa, la prestigiosa marca deportiva italiana, que se convierte en sponsor técnico oficial del club para las próximas tres temporadas, con opción de prórroga por otras tres más

Gracias a este convenio, los gimnastas del club lucirán equipación oficial Kappa tanto en entrenamientos como en competiciones, beneficiándose de prendas que combinan diseño, innovación y tecnología textil, desarrolladas para garantizar el máximo rendimiento y la comodidad en una disciplina tan exigente como la gimnasia rítmica.

“Para nosotros es un paso muy importante contar con el respaldo de una marca como Kappa. Más allá de la calidad y la funcionalidad, el diseño de las equipaciones fue clave para decantarnos por Kappa, ya que refleja la identidad y la proyección de nuestro club”, señaló María Cañabate, directora deportiva del club.

La presentación oficial de las nuevas equipaciones tuvo lugar durante la masterclass impartida por la seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, Ana María Pelaz, figura clave en los recientes éxitos del combinado nacional.

Con esta alianza, el Rítmica Compostela refuerza su imagen institucional y su proyección de futuro, apoyándose en una marca que para el club aúna prestigio internacional, innovación y un firme compromiso con el deporte femenino.