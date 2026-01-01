San Silvestre de Santiago: Pedro Liste y Paula Fernández se coronan

Compostela despidió el año 2025 con una explosión de energía y buen humor en la XII edición de la San Silvestre de Santiago, una de las pruebas deportivas más populares y festivas. Organizada por el Concello de Santiago como parte de su programación navideña, la carrera reunió a cientos de participantes que recorrieron las calles de la capital gallega en un ambiente marcado por el espíritu navideño, disfraces creativos y planes saludables para cerrar el año.

Gran ambiente en la San Silvestre de Santiago / Concello de Santiago

La prueba, que tuvo lugar el 31 de diciembre a partir de las 17.30 horas, estrenó un nuevo recorrido de 5 kilómetros diseñado para resaltar los emblemáticos espacios de la ciudad, con la Praza do Obradoiro como punto de salida y meta. El itinerario incluyó novedades como el paso por la rúa das Galeras y la rúa do Pombal, seguido de un rodeo por la Alameda compostelana. Desde allí, los corredores continuaron por las rúas de Xoán Carlos I, Montero Ríos y Ensinanza, antes de adentrarse nuevamente en la zona vieja para finalizar en la icónica plaza frente a la Catedral. En lo deportivo, la competición dejó claros dominadores en las diferentes categorías. En la clasificación general de 5 km, el atleta Pedro Liste Monteagudo, del Atletismo Narón, se impuso en la categoría masculina, mientras que Paula Fernández Pérez, de la Sociedade Gimnástica de Pontevedra, hizo lo propio en la femenina.

En la categoría escolar, los podios quedaron así: en masculino, primero Alejandro Couselo Fernández (Club Atletismo Tambre), segundo Jeyden Silva Guerrero (Natación Ribeira) y tercero Iago Mateos Calviño; en femenino, primera Paula Fernández Pérez (Sociedade Gimnástica de Pontevedra), segunda Xoana Rodi Llobré (Club Tríatlon Compostela) y tercera Aitana García Picón (Noitebra F.C.).

Por su parte, en la categoría adulta masculina mandó Pedro Liste Monteagudo (Atletismo Narón), seguido de Miquel Ángel Capó Crespí y Yago Ignacio García Sainz (Club Atletismo Pino), respectivamente. En la femenina, la adulta más veloz fue Ainoa Gontán Iglesias (Sociedade Deportiva Compostela Atletismo), con Ana María Santiso Prado (CCA Atletismo Ría de Foz) como segunda y tercera Elena Veres Ojea (Sociedade Deportiva Compostela Atletismo).

Desde el Concello de Santiago, a través de su cuenta oficial en X, destacaron el "buen ambiente y las ganas de pasarlo bien" que caracterizaron la jornada, consolidando la San Silvestre como una tradición ineludible para despedir el año con deporte y alegría. Con esta edición, Compostela ya mira hacia 2026, prometiendo más sorpresas en su programación deportiva.