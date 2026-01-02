El Obradoiro estrena el nuevo año visitando a un necesitado Palencia

Nuevo año y reto mayúsculo para el Monbus Obradoiro. Los de Diego Epifanio despidieron el 2024 derrotando al líder, el Leyma Coruña, y lo estrenarán visitando a otro de los rivales directos por el ascenso a la ACB. El Súper Agropal Palencia será el próximo reto de los compostelanos, este domingo a las 19 horas.

El choque con los morados será la primera ‘revancha’ de los de la capital gallega tras la abrupta eliminación del playoff de ascenso que le propinaron en la pasada temporada. La realidad es que el Palencia ha cambiado bastante de cara y de juego, con la marcha de Luis Guil del banquillo, principal artífice de la eliminación picheleira, siendo sustituido por Natxo Lezkano. Eso sí, algunas de las estrellas del pasado curso como Wintering, Kunkel o Borg siguen en el equipo.

El reencuentro que no se podrá vivir en esta ocasión será con el excapitán de los compostelanos, Álvaro Muñoz. El alero puso rumbo al Palencia en este verano tras volver a vivir la situación de post temporada con el conjunto de la capital gallega. Se le pidió paciencia para ver si encajaba en el proyecto y, en esta ocasión, se negó a repetir la experiencia de incertidumbre y puso rumbo a otro proyecto que busca la élite del baloncesto español.

Desgraciadamente, Muñoz sufrió una rotura en la fascia plantar del pie derecho que lo tiene apartado de las pistas y que le impedirá medirse a uno de los equipos que siempre ocupará un lugar en su corazón y que ha capitaneado.

Eso sí, a este duelo no le faltarán alicientes. Además de la rivalidad por el pasado playoff, también está presente la de la pugna por el mismo objetivo: el ascenso a la Liga Endesa. Los compostelanos dependen de sí mismos por el ascenso directo tras superar al Leyma Coruña, que solo les saca un triundo - 11 picheleiros por 12 herculinos- . Por contra, los de Lezkano llegan necesitados para aspirar a esa vía.

El Palencia marcha quinto y todavía no ha vivido su jornada de descanso, habiendo disputado un encuentro más que todos los equipos que tiene por encima. Por el momento acumulan nueve triunfos y cinco derrotas, a una de Estudiantes y Alicante, a dos del Obra y a tres del líder, el Leyma, aunque cabe volver a remarcar que todos ellos tienen un partido disputado menos.

La necesidad acecha a Lezkano y sus hombres, muy despegados ya del ascenso directo y con la obligación de superar este encuentro para mantener sus aspiraciones. El Obradoiro llega fuerte tras ganar el derbi ante Leyma y acumular una racha de once triunfos en liga y trece contando los de Copa España. Pero no pueden relajarse ante los morados en este duelo directo, donde la presión recaerá en los locales y con la que deben jugar los de Epi para ponerlos contra las cuerdas, propiciando más errores.

Sin salir de Palencia

Curiosamente, el rival del Obradoiro en los cuartos de final de la Copa España será el propio Palencia, este miércoles a las 20.30 horas, de nuevo en el feudo de los morados a partido único, al quedar mejor clasificados los de Compostela en la pasada campaña.

Por ello, el duelo liguero será el primer test entre ambos equipos, que posiblemente tratarán de cambiar cosas de un encuentro a otro para tratar de cometer los mismos errores y aprovechar al máximo las situaciones que les hayan dado ventajas. El de Copa será un duelo a vida a muerte determinante, ya que este torneo otorga automáticamente la segunda plaza de liga al equipo que la gane, siempre y cuando esté clasificado en el playoff y, obviamente, no haya quedado primero y ascendido directamente.

Ambos equipos querrán asegurarse el premio deportivo de esta Copa España por la ventaja que otorga. Los de Epi lo buscarán como una garantía en caso de no lograr el ascenso directo, para asegurar el enfrentarse al último clasificado del playoff y la ventaja de campo. Para los palentinos puede ser un seguro de vida, especialmente si caen este domingo y ponen más tierra de por medio en sus opciones por el primer puesto. Los de Lezkano buscarán morir en la pista en los dos choques, siendo el de la Copa una ‘final’ para ellos en caso de tropezar en liga con los de la capital gallega.