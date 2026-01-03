"Un reto muy difícil" para comenzar un año ilusionante en el Obradoiro

El Monbus Obradoiro afronta este domingo (19.00 horas) el primer partido del 2026 con el objetivo de dar continuidad a una increíble racha de victorias. El conjunto de Diego Epifanio venció en su último duelo al gran rival por el ascenso, el Leyma Coruña, para encadenar su décimo primer triunfo consecutivo en Primera FEB. El primer compromiso del año depara un gran reto para el equipo santiagués, que visita la siempre difícil cancha del Súper Agropal Palencia.

Un duelo que contará con un aliciente extra. Y es que el Obra claudicó ante el cuadro palentino en los playoffs de ascenso de la campaña pasada de forma abrupta y, aunque la plantilla picheleira sufrió una renovación total, las ganas de venganza siguen presentes en la afición obradoirista.

Para Epi y los suyos el desafío es mayúsculo, y más teniendo en cuenta los precedentes de la plantilla compostelana en el pabellón municipal de Palencia. “Visitar la pista de Palencia es un reto muy difícil. De hecho, dentro del vestuario creo que solo Kravic fue capaz de ganar allí la temporada pasada, lo que pone en relieve lo complicado que es sacar una victoria en un campo como ese”, comentó el técnico.

Nueva oportunidad para el Obradoiro CAB para seguir ejerciendo presión sobre el líder, el Leyma Coruña, al que venció en el último partido. La motivación es total dentro del conjunto santiagués: “Hemos entrado muy bien durante la semana, poniendo el foco en muchas de las virtudes que tiene Palencia y, sobre todo, en controlar todo lo que depende de nuestros errores. Son una de las mejores defensas de la liga y eso te obliga, por su físico, por su capacidad para presionar el balón, defender líneas de pase y sacar a los equipos rivales de sus tiempos y espacios, a jugar un gran baloncesto”.

Yunio Barrueta saluda a un Multiusos Fontes do Sar abarrotado. / Jesús Prieto

Epi advierte sobre la dificultad del duelo, ante “un equipo top” con “una gran plantilla y un grandísimo entrenador con mucha experiencia”. “Tienen un perímetro con muchos puntos, defensivamente son un equipo top y sus jugadores interiores les aportan mucho en todo lo relacionado con esfuerzo y rebote. Las derrotas que comentas pueden venir motivadas por bajos porcentajes en momentos puntuales de los partidos. Defensivamente están haciendo un muy buen trabajo y, a nivel ofensivo, están generando muchas dificultades al rival”, manifestó.

Larga estadía en Palencia

El duelo de este domingo, en el campeonato liguero, tendrá un particular partido de vuelta el próximo miércoles 7 de enero (20.30 horas) en Copa España, también en el pabellón municipal de Palencia. De todas formas, Epi y su equipo solo piensan en el primer encuentro: “Estamos muy centrados en el domingo, que para nosotros es muy importante, y ya veremos después. Es evidente que cuando te enfrentas dos veces seguidas a un mismo rival, el primer partido a veces te da pistas o te obliga a modificar cosas, pero por ahora seguimos nuestro plan”.

El doble choque en Palencia obliga al equipo santiagués a planificar una estancia de varios días fuera de Galicia. El Obra viajó en el día de hoy con el objetivo de completar mañana por la mañana el último entrenamiento previo en la cancha del Palencia. Un esfuerzo extra para la plantilla que pese al aumento del ruido, provocado por el triunfo sobre el Leyma y los actos propios de estas épocas, no ha roto “ni la concentración ni la planificación de los entrenamientos”.