El Obradoiro remonta en Palencia para seguir al acecho del liderato

El Monbus Obradoiro volvió a demostrar que atraviesa un momento imparable. En Palencia, cuando parecía contra las cuerdas, con una desventaja de once puntos al término de tercer cuarto, el equipo sacó carácter para sellar una remontada de ‘campeón’ y llevarse el triunfo (85-87). De esta forma, el Obra firmó su decimosegunda victoria consecutiva en el campeonato de liga para continuar ejerciendo presión sobre el líder, el Leyma Coruña, que venció su partido y mantiene en una victoria el margen entre ambos.

Y es que Monbus Obradoiro consiguió imponerse a Súper Agropal Palencia en un encuentro muy disputado en el que los locales abrieron una importante brecha en el tercer cuarto, pero que remontaron los gallegos en el último para llegar al final con 85-85 en el luminoso. Dos tiros libres de Andersson ponían el 85-87 a 24 segundos del final. Tocaba defender con todo ante un Palencia que incapaz de romper la zona visitante, probaba con un triple de Borg sobre la bocina que no entraba.

Buena salida de Obradoiro que desde los primeros compases dominó la pintura con un Dos Anjos imperial. Parcial 0-4 de salida con dos canastas consecutivas del brasileño que pronto sentó las bases. Vrankic con un mate cortó la salida idílica de los gallegos. Barrueta con un tiro en la pintura quiso sentar las bases de un gran arranque pero el triple de Kunkel ponía el 5-6 que igualaba la contienda. El arranque iba de parciales y un 0-7 favorable para Obradoiro disparaba a los visitantes a un 5-13 culminado por Barcello después de anotar dos tiros libres. La sangría la cortó Borg desde el 6,75 con un triple de bella factura. A 4 minutos para el final del tercer cuarto un triple de Jakovis ponía a Palencia a rebufo para el 16-17 acercándose por primera vez a las prestaciones de un Obradoiro muy serio. La persistencia le dio sus frutos a los palentinos a 2:22 del sonido de bocina.

Diego Epifanio, durante el duelo frente al Palencia. / Área 11

Vrankic desde el tiro libre le dio la primera ventaja a los pupilos de Lezkano después de un primer cuarto en el que los palentinos igualaron tornas y los visitantes salieron a romper la contienda. En los últimos compases una canasta de Kravic significó el 29-26 que cerró una primera entrega en la que los ataques se impusieron a las defensas. Tras la reanudación no cesó la inspiración local y Borg desde el perímetro sellaba el 32-29. Armus a 7:10 para el descanso puso tierra de por medio con un tiro desde la pintura que significó hasta ese momento la máxima de Súper Agropal Palencia para el 36-31 a 7:10 para el tiempo de asueto. A 4:18 y cuando parecía que Obradoiro se descolgaba apareció la muñeca de Pozo desde el perímetro para que los gallegos volviesen a echar el aliento a Palencia con el 39-36. De nuevo y desde el perímetro muy acertado un triple de Speight sostenía a un Obradoiro que no le importó entrar en ese intercambio de golpes. Un triple que significó el 41-42 para voltear el marcador por primera vez en el segundo cuarto. Vrankic no hizo prisioneros y con un triple a 30 segundos del descanso hizo el 49-46 definitivo con el que se llegó al descanso después de una primera mitad de intercambio de tiros.

Tras la reanudación el partido siguió por los mismos derroteros. Con la anarquía imponiéndose a la pizarra. Inauguró el cuarto Armus con un mate inapelable después de bloqueo y continuación al que precedió una canasta de Ivernada para un parcial de 4-0. Después de mucho tiempo haciendo la goma Speight con tiro de dos volvió a poner a los gallegos por delante con el 56-57. Dos canastas consecutivas de Ugochukwu parecía que podían hacer despegar a los morados con el 62-57. Un parcial de 8-0 culminado por triple de Kamba a 51 segundos para el final del tercer cuarto disparaban a los de Lezkano al 70-59 con la máxima ventaja del partido hasta ese momento.

Micah Speight entra a canasta ante la oposición de la defensa palentina. / Área 11

No tardó en llegar la reacción de Obradoiro basada en solidez defensiva para poder correr. A la salida del último cuarto parcial 0-15 de salida para los gallegos culminado por un triple de Galán que volteaba el partido por completo. Una resurrección, que se produjo en 3 escasos minutos, cortada por Vrankic que lograba los primeros puntos de Súper Agropal Palencia transcurridos cinco minutos del primer cuarto. Aunque de nuevo Obradoiro comandado por un gran Galán anotaba un triple que silenciaba el pabellón después de que los visitantes lograsen 18 puntos en seis minutos dejando a su rival en tan solo dos. Y es que Palencia se atascó en el peor momento. Jakovics objeto de personal a tres minutos del final anotó dos tiros libres que hacían albergar esperanzas a la parroquia local con el 74:79. Cuando el partido parecía perdido y con un parcial 6-0 un triple de Jakovics igualó las tornas a dos para el final. Los últimos segundos entraron en intercambio de tiros libres desde el 4,60 en un final ajustado. No obstante con 85-85 a 20 segundos del final Palencia hizo falta a Andersson que en tiro libre no le tembló el pulso y anotó los dos para el 85-87. Palencia buscó así gestionar la última posesión en pos de llevarse en ataque el partido pero la moneda salió Cruz al rival. Borg erró el triple y por ahí se gestó la victoria de Obradoiro de un partido muy emocionante.

Con este triunfo, el décimo segundo consecutivo en liga, el Obradoiro sigue ejerciendo presión sobre el líder. Un Leyma Coruña que no falló en su regreso a casa y que venció con rotundidad (102-67) frente a un Estela que pagó los platos rotos de la derrota ante el Obradoiro.