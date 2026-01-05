La escasez de oportunidades abre la puerta de salida a Pablo Porrúa

Pablo Porrúa atraviesa una temporada complicada en la SD Compostela. La escasa presencia del atacante en los planes de Secho Martínez, con únicamente 183 minutos y 0 goles en lo que va de curso, ha limitado su protagonismo. Una situación que ha abierto el debate sobre su futuro y que invita a pensar en una posible salida en este mismo mercado. Según InfutbolGalicia, en caso de que el jugador abandone la disciplina blanquiazul, el CD Estradense se sitúa en la pole para hacerse con sus servicios.

Este verano, tras firmar una campaña histórica en A Estrada, siendo indiscutible para su entrenador y liderando al equipo a la final autonómica del playoff, Porrúa decidió abandonar el Estradense para incorporarse a uno de los proyectos más ambiciosos de Tercera RFEF: el del Compostela.

De este modo, la esedé incorporó a un jugador de banda con habilidad en el uno para uno y con facilidad para ver puerta. En una campaña 2024/25 de ensueño, el atacante anotó siete goles en 2.909 minutos, además de disputar 37 encuentros, todos ellos como titular. Su brutal rendimiento lo convirtieron en una de las grandes sensaciones de la categoría, lo que llevó al Compos a apostar por él.

La aventura de Pablo Porrúa comenzó con buen pie en la capital gallega después de una pretemporada en la que dejó muy buenas sensaciones. Su desparpajo con balón y su desequilibrio en el regate convencieron a una afición picheleira a la que terminó por conquistar con un doblete ante la Sarriana en el IX Memorial Antonio Bermúdez.

A pesar de su gran rendimiento en los amistosos, Porrúa comenzó el campeonato de liga como suplente, esperando su oportunidad desde el banquillo. Siete minutos ante el Barco, catorce frente al Céltiga y quince contra el Silva dejaban un balance de solamente 36 minutos en los cinco primeros partidos.

Tiempo de juego limitado

Su gran oportunidad llegó en la jornada 7, frente al CD Lugo B. Pese a comenzar el encuentro como suplente, una lesión de Guisande al cuarto de hora abrió las puertas del partido al extremo de Ames. Porrúa salió con ganas de demostrar y fue clave en la acción del primer gol, habilitando a Diego Rodríguez, el cual asistió a Armental.

El Compos de la mano de Porrúa llegó a la última media hora con un marcador de 3-0, pero el equipo, al igual que el atacante, terminó diluyéndose para acabar pidiendo la hora con el 3-2. El ex del Estradense salió señalado en la acción del segundo tanto albivermello después de perder el balón en campo propio. Este lance ensució sus minutos de calidad en un partido donde demostró determinación y personalidad.

Pablo Porrúa, ante la UD Barbadás. / Jesús Prieto

Su único partido como titular llegó en la jornada 9. Un Compostela perfecto como local (12 de 12 en puntos) recibía a la UD Barbadás, penúltima en ese momento. De igual manera que la Porrúa, el cuadro picheleiro no tuvo el día terminó cediendo sus dos primeros puntos en San Lázaro (los únicos por el momento). Tras este pinchazo, el atacante encadenó cinco encuentros sin jugar, pasando al ostracismo absoluto. En el partido previo al parón invernal, disputó los últimos 8 minutos de la goleada (3-0) ante el Somozas, poniendo punto y final a un periodo de 48 días sin competir.

Esta falta de oportunidades le abre la puerta a una posible salida en busca de más minutos. En caso de efectuarse, según InfutbolGalicia, el CD Estradense ocupa la pole para incorporar a su exjugador. Porrúa disputó 135 partidos, repartidos en cinco temporadas, con el conjunto de A Estrada en los que anotó 14 goles.

Precisamente ante el equipo rojillo estrena el año la SD Compostela este mismo sábado (16.30). El cuadro de Secho, veremos si con Porrúa o no, visita el Municipal de A Estrada con el objetivo de prolongar su racha invicta. El equipo santiagués firmó un mes de diciembre perfecto que lo aupó en la clasificación, aumentando su renta con el segundo clasificado hasta los ocho puntos.